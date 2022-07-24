نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة إحسان كمحتاج 1444 للمساعدات والاستفادة من دعم المنصة لمواطني المملكة في المقال التالي
طرق التسجيل في منصة إحسان كمحتاج للحصول على دعم شهري لعام 1444هـ المقبل هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تعد منصة “إحسان” هي من أشهر المنصات الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة الأشخاص التي تحتاج إلى مساعدات مادية من جميع الجوانب وتوفر لهم دخل شهري حتى يتمكنوا من تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية حتى وليس الترفيهية، وسنوضح لكم كيفية التسجيل وشروط الاستفادة من المنصة والحصول على مساعدة منها.
شروط التسجيل في منصة إحسان كمحتاج 1444هـ
- من أهم الشروط هي أن مساعدات منصة إحسان هي مساعدات مقدمة إلى المواطنين السعوديين.
- يشترط أن تكون إقامة المواطن داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر.
- ويجب أيضًا أن يكون للشخص المتقدم رقم هاتف سعودي حتى يتم التواصل معه من خلاله.
- كما يجب توافر عنوان بريد إلكتروني ساري ومفعل حتى يتم التقديم واستلام واستقبال الرسائل عليه.
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خطوات التسجيل في منصة إحسان الرقمية 1444هـ
- يقوم الشخص المحتاج إلى المساعدة بالدخول على رابط منصة “إحسان” الخاص بها.
- بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” ويبدأ في كتابة كل البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق.
- يدخل بعد ذلك على صفحة “الفئات الأكثر احتياجًا للمساعدة” وهي صفحة موجودة على المنصة ويمكنك الدخول إليها بعد عملية التسجيل مباشرة.
- يبدأ الشخص المحتاج إلى مساعدة منصة “إحسان” بإدراج كل المعلومات الخاصة به وبياناته الشخصية ويملأ كل الحقول الموجودة أمامه على صفحة التسجيل.
- ويراجع البيانات مرة أخرى حتى يتأكد من عدم وجود أي خطأ أو تزوير قد يعرّضه إلى مساءلة قانونية وينقر بعدها على زر “التسجيل”.
ساهم بتبرعك في توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة؛ لتكون عوناً لها، ولتنال الأجر والمثوبة من الله.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/WxHVLilOkm pic.twitter.com/FIDlEBHfiw
— منصة إحسان (@EhsanSA)
ساهم بتبرعك في توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة؛ لتكون عوناً لها، ولتنال الأجر والمثوبة من الله.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/WxHVLilOkm pic.twitter.com/FIDlEBHfiw— منصة إحسان (@EhsanSA) July 24, 2022
أهم مميزات منصة “إحسان” السعودية
وتتميز منصة “إحسان” بالعديد من المميزات التي جعلتها في مثل هذه المكانة وتتمتع بكل هذه الشهرة ومن بين هذه المميزات ما يلي:-
- تعمل المنصة على تسهيل عمليات التبرع حول العالم من أي مكان وفي كل الأوقات.
- كما أنها شاركت في الكثير من المجالات المختلفة التي تدعم العمل الخيري.
- وكذلك تعمل المؤسسة على الاهتمام بكل الأفراد التي شاركت فيها سواء كانوا من المتبرعين أو المحتاجين.
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