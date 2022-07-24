بأقل راتب 3000 تمويل اونلاين للسعودي والمقيم بلا كفيل

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اونلاين الآن وبأقل راتب شهري بالمملكة 3000 ريال سعودي يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم الحصول على قرض شخصي لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية فيوفر بنك البلاد تمويل الأسهم المتطابق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية وكذلك به العديد من المزايا الأخرى التي تجعله مناسب لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.
بأقل راتب 3000 تمويل اونلاين لدى بنك البلاد بالسعودية
يوفر بنك البلاد بالسعودية تمويل الأسهم الذى يتميز بأنه يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المختلفة فمن خلال تلك التمويل يستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي
- يتميز تمويل بنك البلاد بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يتميز تمويل بنك البلاد بأنه لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.
- كما يتميز قرض بنك البلاد بأنه متاح للسعودي والمقيم.
- متوفر أيضاً تمويل بنك البلاد بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر.
- يتيح أيضاً تمويل بنك البلاد إمكانية السداد المبكر.
- يستطيع أيضاً العميل المتقدم من تأجيل سداد قسط من كل عام.
- 2 مليون ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية.
- أيضاً العملاء لدى البنوك يمكنهم طلب التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- يستطيع أيضاً العميل المتقاعد من طلب التمويل الشخصي لدى بنك البلاد.
- يمكن أيضاً الحصول على تمويل شخصي إضافي.
شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية
من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك البلاد فلابد من توافر عدد من الشروط التي حددها بنك البلاد ومن بين تلك الشروط ما يلي
- يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي عند طلب التمويل.
- كما يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام.
- اشترط أيضاً بنك البلاد أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.
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