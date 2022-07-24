بدون كفالات تمويل إضافي ميسر السداد بقسط بسيط يناسب الراتب الشهري

تمويل إضافي بدون كفالات أو ضمانات يشمل السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فقط وليس خارجها، كما يضم الرجال والنساء أيضاً مقدم من البنك السعودي البريطاني (ساب) وهو احد البنوك الكبرى في المملكة له باع طويل يصل إلى 70 عاماً في الأعمال المصرفية والمالية، وحقق نجاحاً ونمواً في مجال المؤسسات والشركات والأفراد، وها يعمل بأعلى تقنية رقمية مبتكرة لخدمة العملاء في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ الطلبات الخاصة بالقروض والاستثمارات بأسرع وقت ممكن، يعتبر ساب من أكثر المؤسسات الرائدة في تمويل التجارة والعملات الأجنبية والأسهم بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، حيث يضم أنظمة ذات تقنية حديثة في المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، كل هذا بجانب الخدمات الإلكترونية التي تشمل طرق التعامل مع البنك والصراف الآلي وخدمات التحقق من الوثائق البنكية الإلكترونية.

تمويل إضافي بنك ساب

يقدم بنك ساب عدة مميزات في صورة خدمية للعميل سواء سعودي أو غير سعودي، منها الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بأسرع إجراءات دون تعقيد، وبجانبه يوفر تمويل تكميلي بدون ضمانات أيضاً وذلك عند سداد نسبة 20% من قيمة التمويل القائم، بالإضافة إلى خدمة سداد المديونية لدى جهات أخرى، كما يوفر البنك التأمين المجاني بأن يتنازل البنك عن دين القرض الحالي في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله وذلك لجميع المنتجات وتشمل التمويل بدون تحويل الراتب، أما عن طرق السداد فيكون بأقساط تتناسب مع دخلك الشهري خلال مدة من سنة إلى خمس سنوات مجدولة ومرنة.

شروط التمويل الإضافي بنك ساب

مخصص للحاصلين على تمويل شخصي بدون كفيل من البنك.

يجب سداد نسبة 20% من الأقساط الحالية.

لابد أن يكون الشخص على رأس عمل في أحد القطاعات المعتمدة.

متاح لغير السعوديين المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية فقط.

الحد الأدنى لإجمالي الراتب 4000 ريال للسعوديين و7000 ريال للأجانب.

مدة الخدمة في العمل شهر واحد للمواطنين وثلاثة أشهر للوافدين.

لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 58 عاماً للقطاع الحكومي، بينما تكون 60 سنة للخاص.

الرسوم الإدارية بنسبة 1.15% أو 5.750 ريال أيهما أقل.

يشترط تحويل الراتب على البنك.

طريقة تقديم طلب قرض والمستندات المطلوبة

تعبئة نموذج طلب قرض إضافي عبر موقع بنك ساب.

مطلوب بطاقة الهوية أو جواز السفر للمقيم كلاهما ساري المفعول.

تعريف بالراتب حديث لا تزيد مدته عن شهر.

خطاب تحويل الراتب مصدق من جهة العمل.

يذكر أن بنك ساب يوفر مزايا عديدة في التمويل الشخصي بأنواعه ويتيح تقديم الأسئلة والاستعلام أو الاستفسار عن القروض عبر رقم 8001248888 للرد ومساعدتكم على مدار ال24 ساعة طوال أيام الأسبوع.