نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟ خطوات التسجيل للفرد المستقل في حساب المواطن 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المهتمين والمتابعين برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عن ما هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟، والذي يعد أحد الأشخاص الذين تم توفير دعم حساب المواطن له خلال البرنامج، وهو أحد الخدمات التي استحدثتها الحكومة السعودية لمساعدة الأفراد الأشد حاجاً للدعم، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على من هو الفرد المستقل في دعم حساب المواطن وما هي الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن من الحصول على الدعم وخطوات التسجيل للفرد المستقل.

ما هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟

يُعد الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن كل شخص بلغ من العمر الثامنة عشر عاماً وله نفقته الخاصة والمسكن المستقل الخاص به، حيث يعتبر الشخص ذو سن 18 عام كتابع من أفراد الأسرة إلا في حالة التسجيل كمستقل، ويجب تقديم ما يثبت استقلاليته أثناء عملية التسجيل على حساب المواطن، وأن يكون الشخص منفصل عن أسرته من حيث المعيشة ويسكن في سكن مستقل لكي يتمكن من التقديم على الدعم.

شروط التقديم للفرد المستقل

وقد حددت الوزارة عدد من الشروط للفرد المستقل لكي يتمكن من التقديم على دعم حساب المواطن والتي جاءت على النحو التالـــــي:

يجب تقديم ما يثبت استقلالية الفرد مثل صك الملكية أو عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد الموثق في شبكة إيجار.

كما يجب التقديم عبر موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني الرسمي فقط.

وتقديم ما يثبت الإقامة سواء كان سكن حكومي خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

بينما يجب توافر الشروط الأساسية للبرنامج من حيث الحد المانع للدخل والإقامة الدائمة داخل الأراضي السعودية.

وعدم التواجد في دور الإيواء أو السجون أو ما شبه.

ويجب رفع المستندات المطلوبة على الموقع من إثبات الاستقلالية بصيغة بي دي إف.

خطوات التسجيل للفرد المستقل في حساب المواطن

ويستطيع أي شخص قد بلغ الـ 18 عام واستقل عن أسرته في مسكن خاص منفصل به، أن يتقدم على دعم حساب المواطن من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي واتباع الخطوات التاليـــــــــة: