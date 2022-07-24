60,000 ريال بدون كفيل لدى قرض آهل الميسر بالتقسيط بدون فوائد

60,000 ريال بالتقسيط 5 سنوات هو الحد الأقصى الذي يمكن الآن الحصول عليه من خلال برنامج قرض آهل الميسر للمواطن السعودي فقط لا غير بموافقة بنك التنمية الاجتماعية حيث يسعى البنك دائمًا على تقديم العديد من العروض والخدمات التمويلية الهامة وفقًا لتعليمات الرؤية المستقبلية بالسعودية حيث أتاحت منتج آهل بدون فوائد إضافية بفترة سداد مرنة لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب هذا البرنامج التمويلي المسموح بيه بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة كذلك لكي يتكمن المواطنين السعوديين من الحصول على قرض منتج آهل بدون دفع رسوم إدارية إيضًا يعطي البرنامح التمويلي ميزة إضافية لجميع موظفي القطاع الحكومي فقط بالمملكة وهي الحصول على قرض آهل بدون كفيل بشروط بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على برنامج قرض آهل

في الفترة الحالية بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وفر قرض منتج آهل بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل بدون هامش ربح أو بدون دفع فوائد مالية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي ولكن بعد توفير جميع الضوابط الواجبة لهذا التمويل فيما يلي بالتفصيل:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي سبق له الحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات المتوفرة الإجتماعية المتوفرة للأفراد تحت إشراف بنك التنمية الاجتماعية.

يجب توفير موافقة الكفيل الغارم وإحضارها عند التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل بخلاف موظفي الحكومة السعودية متاح لهم التقديم بدون الحاجة إلى كفيل غارم.

لابد من تسديد جميع المستحقات والأقساط الشهرية في موعدها لدى قرض آهل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية.

الدخل الشهري المسموح بيه يجب أن لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي كحد أقصى عند طلب تمويل منتج آهل في السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية لابد أن لا يتعدى 70 عام فقط لا غير.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل الميسر