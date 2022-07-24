نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صرف مستحقات أفراد العائلة من التأمينات إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مستحقات أفراد العائلة .. من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة التأمينات الاجتماعية السعودية عبر صفحتها الرسمية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة هو سداد المستحقات المفروضة لأفراد الأسرة والعائلة كاملة بجانب ذلك تقدم مجموعة من الخدمات الأخرى بشكل حديث عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت. ودعونا نسرد لكم تلك الخدمات الإلكترونية فيمكنك التقديم من خلاله على دعم وظيفي لإدارة الموارد البشرية وكذلك توضيح وفهم شروط وخطوات وطريقة تنفيذ تلك الخدمة أيضًا يمكنك استخدام خدمة الإبلاغ عن مستنداتك المفقودة منك عبر منصة أبشر من أجل معرفة الخطوة التي عليك فعلها وإعداد كافة التقارير المطلوبة منك.

صرف مستحقات أفراد العائلة

وقد أعلنت شركة التأمينات الاجتماعية في السعودية عن تدشينها بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بالمملكة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وذلك تيسيرًا على المواطنين وتسهيلًا لهم في الاستعلام عن طلباتهم ومن تلك الخدمات أن تدفع مقابل حقوق أفراد الأسرة.

وكذلك يسمح الموقع لورثة المساهم والمستفيدين من المتقاعد والذي توفى أن يقدموا طلب لدفع حقوق أفراد الأسرة بكل سهولة ويسر .

بجانب كل ذلك يمكنك نشر المستندات المطلوبة للخدمة كشهادة وفاة وحساب مصرفي وغيرها وإقرارات المستفيدين والورثة وكذلك الوكلاء .

شروط صرف المستحقات التأمينية إلكترونيًا

وإذا كنت تبحث عن شروط صرف المستحقات بشكل إلكتروني فكل ما عليك فعله أن تقرأ هذه الشروط جيدًا قبل طلب الخدمة :-

أن تدفع الإعانات في حالات وفاة صاحب المعاش للعجز أو الشيخوخة أو العجز الكلي والدائم .

أن يكون المستفيد قد توفي نتيجة إصابة خلال العمل أو بسبب تكرار الإصابة ومضاعفاتها .

توفي الشخص الدافع أثناء عمله الخاضع للنظام ويمر عليه فترة اشتراك على الأقل 3 شهور متتالية أو 6 أشهر منفصلة أو منقطع.

خطوات صرف مستحقات التأمينات

وبالنسبة للخطوات التي عليك فعلها من أجل صرف المستحقات التأمينية للعائلة بالكامل فاقرأ الخطوات ونفذها في الحال.