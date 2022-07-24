تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين في المملكة

تمويل شخصي بنك الأهلي، يعتبر من اهم واكثر التمويلات التي تقدم في المملكة العربية السعودية لكل المواطنين السعوديين والمقيمين، بنك الأهلي هو احد اهم البنوك السعودية والتي تقدم خدمات وقروض متنوعه والتي تتميز بسهولة الاجراءات، يعتبر بنك الأهلي من اقدم البنوك التي تم إنشاءها في المملكة والتي كانت في عام 1952 ميلادي، تمويل بنك الأهلي الشخصي من الأمور المهمة جدا والتي يبحث عنها الكثيرين داخل الأراضي السعودية وخصوصا تمويل بنك الأهلي والذي عليه إقبال كبير جدا من قبل الكثيرين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل الهام ونتعرف أيضا على شروط قروض بنك الأهلي ومع الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على تمويل شخصي البنك الأهلي.

تمويل شخصي بنك الأهلي

بنك الأهلي السعودي نجده دائما يسعى على تطوير خدماته سواء المصرفية أو الإلكترونية من اجل مواكبة البنوك العالمية، حيث هناك تمويلات يتميز بها البنك الأهلي وهو تمويل بنك الأهلي أونلاين وهو خدمه تقدم للعملاء لتسهيل الحصول على القروض دون الذهاب إلى البنك، وأيضا تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات من الخدمات المهمة أيضا، حيث يمكن التقديم على تمويل شخصي بنك الأهلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وهذا أمر هام جدا يقبل عليه الكثيرين، ومن ضمن مميزات البنك هو تقديمه لفترة سداد قرض شخصي بنك الأهلي إلى خمس سنوات وهى فتره مميزه، وفى السطور التالية سوف نتعرف على شروط تمويل بنك الأهلي بالإضافة إلى طريقة التقديم على التمويل الشخصي.

شروط تمويل شخصي بنك الأهلي

يجب أولا أن يكون مقدم طلب التمويل يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

يقدم تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.

خطوات التقديم على تمويل بنك الأهلي