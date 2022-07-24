موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يوليو 2022 وزارة الموارد تحدد 1-8-2022 رسمياً

أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاص بشهر يوليو الجاري، للمستحقين ومن استوفوا الشروط من المسجلين الجدد، وقالت أنها تباشر إعلان نتائج أهلية الضمان بصورة متوالية وترسل رسائل نصية للمستحقين، عبر أرقام جوالاتهم المسجلة في طلبات التقدم بالحصول على راتب الضمان الجديد، وقالت الوزارة في بيانها أنه في حالة أن جد أي جديد في موعد الصرف، سوف نعلن ذالك عبر الموقع الرسمي للوزارة وكانت الوزارة قد صرفت راتب شهر يونيو الماضي يوم 2022/06/30، وفيما يلي تفاصيل الراتب وألية الصرف.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

تعمل الحكومة السعودية على أن يعيش المواطنون في المملكة حياة كريمة، تليق بهم كمواطنين سعودين لذا فتوقين تزول الراتب من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشغف مع نهاية كل شهر ميلادي، وكان الملك سلمان في الفترة الماضية قد أعطى أوامره للحكومة بصرف دعم إضافي لمستحقي الضمان، وفتح الباب أمام المواطنون للتسجيل من جديد في حساب المواطن، بعد أن كان مغلق منذ أكثر من سنتين مما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين.

عداد تنازلي على صرف راتب الضمان شهر أغسطس 2022

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الكاملة داخل الأراضي السعودية بصفة دائمة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للفرد أو الأسرة أقلا من الحد الأدنى لاستحقاق الضمان.

لا يقيم المستفيد في أي من دور الإيواء أو في السجون السعودية الحكومية.

لا يمتلك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة غالية ولا يمتلك سجل تجاري.

في حالة أن كان المتقدم شاباً يشترط أن يكون قد سجل على منصة العمل وبحث عن عمل.

رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد