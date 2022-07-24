نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يوليو 2022 وزارة الموارد تحدد 1-8-2022 رسمياً في المقال التالي
أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاص بشهر يوليو الجاري، للمستحقين ومن استوفوا الشروط من المسجلين الجدد، وقالت أنها تباشر إعلان نتائج أهلية الضمان بصورة متوالية وترسل رسائل نصية للمستحقين، عبر أرقام جوالاتهم المسجلة في طلبات التقدم بالحصول على راتب الضمان الجديد، وقالت الوزارة في بيانها أنه في حالة أن جد أي جديد في موعد الصرف، سوف نعلن ذالك عبر الموقع الرسمي للوزارة وكانت الوزارة قد صرفت راتب شهر يونيو الماضي يوم 2022/06/30، وفيما يلي تفاصيل الراتب وألية الصرف.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور
تعمل الحكومة السعودية على أن يعيش المواطنون في المملكة حياة كريمة، تليق بهم كمواطنين سعودين لذا فتوقين تزول الراتب من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشغف مع نهاية كل شهر ميلادي، وكان الملك سلمان في الفترة الماضية قد أعطى أوامره للحكومة بصرف دعم إضافي لمستحقي الضمان، وفتح الباب أمام المواطنون للتسجيل من جديد في حساب المواطن، بعد أن كان مغلق منذ أكثر من سنتين مما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين.
عداد تنازلي على صرف راتب الضمان شهر أغسطس 2022
شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- الإقامة الكاملة داخل الأراضي السعودية بصفة دائمة.
- يشترط أن يكون الدخل الشهري للفرد أو الأسرة أقلا من الحد الأدنى لاستحقاق الضمان.
- لا يقيم المستفيد في أي من دور الإيواء أو في السجون السعودية الحكومية.
- لا يمتلك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة غالية ولا يمتلك سجل تجاري.
- في حالة أن كان المتقدم شاباً يشترط أن يكون قد سجل على منصة العمل وبحث عن عمل.
رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- الأسرة المستحقة المكونة من فرد واحد فقط يكون راتبها 1000 ريال في الشهر.
- الأسرة المكونة من فردين راتبها 2750 ريال شهرياً.
- 3 أفراد تستحق راتب شهري يقدر 3140 ريال شهرياً.
- الأسرة المكونة من 4 أفراد تستحق راتب يقدر 3710 ريال.
- الأسرة المكونة من 5 أفراد تستحق معاش ضمان 4280 ريال.
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