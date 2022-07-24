نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإيداع فوري 200 ألف ريال للمواطن والمقيم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حفاظاً على وقت العميل وأيضاً دون الحاجة إلى أى أوراق كثيرة وبهامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل متوفر بالسعودية أسرع تمويل شخصي بإيداع فوري 200,000 ريال سعودي متوفر لكل المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين ودون الحاجة إلى أى ضمانات عبر شركة التيسير للتمويل والتى تتيح التمويل الشخصي من خلال الإنترنت وأيضاً السداد عبر الإنترنت.

بإيداع فوري 200 ألف ريال للمواطن والمقيم من شركة التيسير

من أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير أنه متاح اونلاين وأيضاً دون أي ضمانات وتتم جميع إجراءات الحصول على التمويل بكل سهولة وسرعة في الإجراءات كما يتميز التمويل من شركة التيسير بالآتي

صممت شركة التيسير التمويل الشخصي بميزة أنه متاح للمواطن والمقيم بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من التيسير بأن طلب التمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل.

تصل قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير إلى 200,000 ريال سعودي كحد أقصى.

متاح أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير بهامش ربح تنافسي وكذلك لا يتغير طوال فترة التمويل.

أيضاً في خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع قيمة التمويل من شركة التيسير.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل متوفر للمواطن وكذلك المقيم ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يحصل العميل على الإيداع الفوري لمبلغ التمويل والشروط هي

لقد اشترطت شركة التيسير للتمويل أن يكون المتقدم عمرى لا يقل عن 21 عام ولا يتعدى 60 عام.

اشترطت أيضاً شركة التيسير أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

حددت أيضاً شركة التيسير أن يكون الدخل الشهري للمواطن السعودي لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير

متاح طلب التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري لدى شركة التيسير اونلاين وأيضاً السداد اونلاين حيث متاح طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من شركة التيسير

للعميل الراغب في طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير عليه تقديم عدد من الأوراق اللازمة وهي