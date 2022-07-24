نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرد المستقل في حساب المواطن 1444 ما هي المستندات التي تثبت استقلالية المسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفرد المستقل في حساب المواطن هو كل مواطن أو مواطنة أتم سن 18 عام، ويعيش في مسكن خاص به، ويستطيع أن يقدم المستندات التي تثبت استقلالية المسكن عند التسجيل في حساب المواطن، حيث أن التسجيل لم يقتصر على رب الأسرة فقط، بل شمل الفرد والأعزب والمرأة المتزوجة، كذلك شمل الأرملة والمطلقة، وهذا يعني أن حساب المواطن متاح للجميع، بشرط توافر شروط الأهلية والاستحقاق لكل فئة، وفيما يلي سنتعرف على طريقة تسجيل الفرد المُستقل، وما هي الشروط التي حددها البرنامج في هذه الحال.

الفرد المستقل في حساب المواطن

بيّن البرنامج من هو الفرد المستقل في حساب المواطن، حيث قال أنه كل فرد غير متزوج تجاوز سن 18 عام، ويعيش في مسكن خاص به، ولديه من الأوراق والمستندات ما يثبت استقلالية المسكن، كما أن هذا الفرد قد يكون ذكر أو أنثى، بالإضافة إلى الأرملة والمطلقة ومن ليس لديه تابعين، ولكن مع تقديم المستندات التي تثبت الاستقلالية لكل حالة، وذلك بهدف تحديد المستحقين لحساب المواطن، وضمان وصول الدعم لتلك الفئات فقط، ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، من خلال رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي، الذي يؤثر بدوره على المستوى المعيشي.

المستندات التي تثبت استقلالية المسكن

حدد برنامج حساب المواطن المستندات التي تثبت استقلالية المسكن للفرد، التي يجب إرفاقها في طلب التسجيل، ويجب أن تكون باسم المستفيد، ولا يشترط إرفاق كافة المستندات، بل إرفاق المتوفر منهم فقط، نذكر منها:

عقد إلكتروني موحد باسم المستفيد.

مشهد إثبات سكن حكومي (خاص أو جامعي) أو في أحد الكليات والمعاهد العسكرية.

صك ملكية السكن.

شروط حساب المواطن للفرد

تتلخص شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن، فيما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية، أو من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يقل السن عن 18 عام.

أن يسكن في مكان خاص به، ويحمل المستندات التي تثبت الاستقلالية لذلك.

أن تكون مستندات استقلالية السكن باسمه.

يجوز تسجيل المطلقة والأرملة ومن ليس لديه تابعين كفرد مستقل.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

التسجيل في حساب المواطن للفرد

سمح برنامج حساب المواطن للفرد التسجيل بحساب مستقل، بالطريقة التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اختيار تسجيل مستخدم جديد. الحرص على كتابة رقم الهوية ورقم الجوال، ثم تاريخ الميلاد بشكل صحيح. العمل على إدخال رمز التأكيد، ثم تسجيل دخول حساب المواطن. الانتقال إلى طلب التسجيل، ثم تعبئة كافة حقول البيانات لذلك. الانتقال بين صفحات البيانات الخاصة بالعقارات والتابعين والدخل والتواصل بالنقر على زر التالي. إرفاق المستندات التي تثبت استقلالية المسكن. المراجعة الدقيقة للبيانات والتأكد من صحتها. الضغط على تقديم طلب التسجيل.

في النهاية يتم مراجعة طلب تسجيل الفرد المستقبل، ويتم الإعلان عن حالة الأهلية.