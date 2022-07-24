نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تُذكر بـ جدول دعم الضمان للكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن جدول دعم الكهرباء الذي تم توفيره من قِبل الضمان الاجتماعي المطور، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم لكل من الأيتام، والسيدات المطلقات الغير قادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر محدودة الدخل، وذلك حرصاً من الوزارة على النهوض بمستوى معيشتهم وتحسين الدخل من أجل تحقيق رؤية المملكة الشاملة 2030، والتي تأمل في توفير حياة كريمة لجميع الأسر السعودية.

وكذلك تحقيق احتياجاتهم الأساسية من مسكن، ومأكل، ومشرب بشكل مستمر، لذلك قامت بعمل دعم الضمان للكهرباء لتسديد جزء من فاتورة الكهرباء للمستحقين، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في السطور القادمة، فضلاً تابعوا معنا.

جدول دعم الضمان للكهرباء

يعمل الضمان الاجتماعي على تسديد جزء من فاتورة الكهرباء في شكل دعم نقدي في حسابات المستفيدين البنكية مباشرةً، ويشمل الدعم جميع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي باستثناء المستفيدين من فئة العجز المؤقت، كما تم تحديد مبلغ الدعم بناءً على العدد الذي تتكون منه الأسرة، وجدول دعم الكهرباء كالآتي:

الفرد الواحد، يكون قيمة الدعم المادي المستحق حوالي 72 ريال سعودي.

2 أفراد، يكون قيمة الدعم المادي المستحق 89 ريال سعودي لكل فرد.

3 أفراد، 118 ريال سعودي لكل فرد.

4 أفراد، 130 ريال سعودي لكل فرد.

5 أفراد، 166 ريال سعودي لكل فرد.

6 أفراد، 206 ريال سعودي لكل فرد.

7 أفراد، 246 ريال سعودي لكل فرد.

8 أفراد، 246 ريال سعودي لكل فرد.

9 أفراد، 334 ريال سعودي لكل فرد.

وحتى يصل عدد الأفراد إلى 15 فرد، يكون الدعم المستحق 526 ريال سعودي لكل فرد.

طريقة تسجيل فاتورة الكهرباء

لكي تحصل على مبلغ الدعم من الضمان الاجتماعي عليك تسجيل فاتورة الكهرباء باتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى صفحة البنك المستخدم في عملية الدفع.

انقر على دفع الفواتير.

اختر الشركة السعودية للكهرباء.

اختر الحساب المفترض التجديد من خلاله.

اضغط على فاتورة.

حدد قيمة المبلغ المطلوب تسديده.

والجدير بالذكر هنا أن الوزارة أكدت على أنه سيتم صرف الدعم مع معاش الضمان الاجتماعي كل شهر، أي إضافة قيمة دعم الكهرباء مع معاش الضمان، كما وضحت أنه يمكن للمستفيدين تسديد الفاتورة من خلال الضمان الاجتماعي أو من خلال الجمعيات الخيرية التي توجد بها.