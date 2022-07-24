متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي 1444؟ وهل الانتقال إلى الضمان المطور تلقائيًا؟

أعلنت وزارة الموارد الإجابة عن متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي؟ حيث أفادت الوزارة بأن الضمان يسقط في بعض الحالات التالي ذكرها، وجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي المطور أحد أشكال الدعم المقدمة من الحكومة السعودية إلى محدودي الدخل والأسر الأشد احتياجاً من أجل تلبية متطلباتهم اليومية، نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور المقبلة.

متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي؟

بناءً على ما ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من تساؤل أحد المستفيدين من الضمان المطور وهو متى يسقط اسم الفرد من الضمان الاجتماعي جاءت إجابة الوزارة بأن اسم الفرد يسقط في حالة تخلف أحد شروط الاستحقاق وعدم توفرها وتمثلت الشروط فيما يلي:

عدم إقامة المستفيد داخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

في حالة امتلاك أصول ذات قيمة كبيرة.

في حالة ثبوت عدم التزام المستحق بخطة تأهيله بشكل كافي.

في حالة إقامة المستحق داخل أحد دور الإيواء التابعة للمملكة.

في حالة تنازل المستفيد عن معاش الضمان الخاص به.

في حالة وفاة المستفيد من الضمان المطور.

في حالة تجاوز دخل الفرد المستقل عن الحد الأدنى للمعاش والمقدر 1100 ريال سعودي للعائل و 550 ريال سعودي لكل فرد داخل الأسرة.

في حالة عدم استكمال جميع متطلبات الوزارة الخاصة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتابعة للأبناء.

في حالة تم التحقق من أن البيانات الخاصة بالفرد، والأسرة التي تم تقديمها ليست صحيحة.

في حالة ثبوت أن المستفيد لم يقوم بالبحث عن عمل أو لم يقم بالتقديم على أحد المنصات الخاصة بالتوظيف ولم يقم بقبول عرض من عروض التدريب أو التوظيف.

في حالة تأخر المستفيد في القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة به وتجاوز المدة المحددة للتحديث، وهي 30 يوم من تاريخ العلم بعملية التحديث.

الانتقال من المنصة القديمة إلى الجديدة

يجب العلم بأنه لا يتم الانتقال تلقائياً من المنصة القديمة إلى الجديدة وذلك لوجود اختلاف في بيانات الضمان الاجتماعي المطور والضمان، لذا يجب على المستفيدين التقديم في المنصة علماً بأنه لن يتم إسقاط أسماء المستفيدين في المنصة القديمة وذلك بعد تسجيلهم في المنصة الجديدة للضمان المطور.