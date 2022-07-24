حقيقة نزول المساعدة المقطوعة شهر يوليو 2022 وكيفية الاستعلام عن مستفيدي المساعدة بخطوات بسيطة

موعد المساعدة المقطوعة شهر يوليو 2022 تساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو الجاري 2022م – 1443هـ، حيث تعتبر خدمة المساعدة المقطوعة هي واحدة من برامج الدعم التي تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهناك الكثير من الفئات الذين استفادوا منها وتحسنت أحوالهم المادية حيث تستهدف المساعدة فئة معينة من المواطنين والذين يحتاجون إلى المساعدة فعلا والمعونات المادية للتكيف مع ظروف الحياة المعيشية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو 2022م

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أنه لم يتم تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو 2022م حتى الآن، فموعد المساعدة المقطوعة هو يوم يتم تحديد وإعلام المستفيدين بعد تحديده ولكنه هو ليس يوم ثابت من أي شهر هجري أو ميلادي مثل موعد راتب الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن وعندما يتم تحديده سنقوم بإعلامكم به بشكل فوري.

خطوات الاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة لعام 2022م – 1443هـ

وللاستعلام عن الفئات التي تم قبولها للحصول على المساعدة المقطوعة يجب أن تتبع الخطوات البسيطة التالية:-

يقوم الشخص الذي يرغب في الاستعلام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال رابط الموقع الخاص به وهو https://hrsd.gov.sa/.

بعد ذلك يقوم المستعلم بالدخول على الموقع ومن صفحته الرئيسية يقوم بالنقر على خيار “برامج الوزارة”.

ثم اختيار المساعدة التي يحتاج إليها.

ينقر على أيقونة “الاستعلام عن المساعدة المقطوعة” ويبدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منه بشكل دقيق وصحيح في كل خانة من الخانات الموجودة أمامه ومن بينها رقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني واسم المستفيد.

ثم يقوم المستعلم بكتابة كود التحقق المرئي الظاهر أمامه في الحقل المخصص له ويقوم بمراجعة سريعة على كل البيانات التي قام بإدخالها لأن أي خطأ بسيط في البيانات قد يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة.

وفي النهاية ينقر الشخص المستعلم على زر “الاستعلام” ويظهر أمامه صفحة تحتوي على كافة البينات والمعلومات التي يرغب في الاستعلام عنها والأشخاص المستفيدة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية شروط في الحصول على المساعدات المقطوعة وهي: