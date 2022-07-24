نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني ؟.. “الآن” موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر 1443 في حسابات المستفيدين وطريقة تقديم اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني ؟.. يعد أحد أبرز الأسئلة التي يطرحها المستفيدين في المملكة العربية السعودية بهدف التعرف على موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر. والذي يًصرف من خلال صندوق التنمية العقارية في السعودية. والذي يعد الصندوق المسؤول عن برنامج صرف الدعم السكني بهدف إعانة امتلاك المساكن في المملكة. وفي السياق ذاته نتناول معكم في السطور التالية كم باقي على الدعم السكني للمستحقين لشهر ذو الحجة 1443.

نزول الدعم السكني

أكدت منصة سكني في تدوينة جديد عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022. والموافق هجريًا يوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 الهجري. وذلك في تمام الثانية الثانية عشر صباحًا.

متى ينزل الدعم السكني ؟

من المقرر أن ينزل الدعم السكني لشهر ذو الحجة. في يوم الأحد والذي يوافق يوم الخامس والعشرين (25) من شهر ذو الحجة 1443 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الرابع والعشرين (24) من شهر يوليو 2022.

موعد نزول الدعم السكني

وبعدما تعرفنا على موعد نزول الدعم السكني. نشير في السطور التالية إلى أن برنامج الدعم السكني يعد أحد البرامج الاجتماعية والذي يتم صرفه من خلال صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية. حيث يهدف برنامج الدعم السكني لتقديم إعانة مالية للمستفيدين من البرنامج بشكل شهري. وذلك لمساعدتهم في امتلاك المنازل. وذلك من خلال زيادة نسبة امتلاك العقارات لدى مواطني المملكة. حيث تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية أعلنت أنه يتم صرف ما يقرب من 670 مليون ريال سعودي شهريًا في حسابات المستفيدين من الدعم السكني.

كم باقي على الدعم السكني ؟

نرصد لكم في الآتي العد التنازلي الخاص بموعد نزول الدعم السكني.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

نتناول معكم في الآتي كيفية الاستعلام عن الدعم السكني لشهر ذو الحجة 1443 الهجري. والتي تتم وفق الخطوات التالية:

في البداية توجه إلى موعد “ سكني “.

وبعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول الخاصة بك. والتي تشمل إدخال رقم الهوية ورقم الإقامة وكلمة المرور.

ثم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

وبعد ذلك توجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم باختيار “خدمة الاستعلام برقم الهوية”.

وفي الخطوة التالية قم بالنقر على زر “التحقق من استحقاق الدعم”.

وعقب إدخال البيانات المطلوبة قم بالنقر على زر “استعلام”.

نزول الدعم السكني

وفي حالة ما إذا لم يتم إيداع مبلغ الدعم السكني في حساب المستفيد يمكنه تقديم طلب شكوى بعدم نزول الدعم. وذلك من خلال قنوات التواصل التي تتيحها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمستفيدين. عبر الاتصال على رقم صندوق التنمية العقارية وهو 920033321. أو من خلال تقديم طلب اعتراض الكتروني عبر منصة سكني.

مبلغ الدعم السكني

وفي السياق ذاته فقد أوضح صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية. فيما يخص مبلغ الدعم السكني. مشيرًا إلى أن قيمة الاستحقاق ترتبط بعدد أفراد الأسرة المستحقة للدعم وأيضًا ترتبط بمتوسط الدخل الشهري للأسرة. حيث تتراوح هذه القيمة ما بين سبعون لـ 100% من قيمة الدعم الكلي.

ما هي شروط الدعم السكني؟

نرصد لكم في الآتي شروط الدعم السكني. والتي تم إعلانها بشكل رسمي من خلال برنامج دعم الإسكان. وهي كالتالي: