نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة طريقة الحصول على تمويل ميسر وسريع للمواطن بالمملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عن طريق منصة سلفة في هذه المقالة تمويل عن طريق منصة سلفة، وهو موضوع من أكثر المواضيع الذي يبحث عنها الأشخاص السعوديين في الفترة الأخيرة للتقديم في منصة التمويل وهذه المنصة من المنصات التي يفضلها السعوديين لأن الأحكام والضوابط فيها تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية.

تمويل عن طريق منصة سلفة

هذه المنصة تقدم قرض للأشخاص بتصريح من البنك السعودي فيمكن الحصول على تمويل عن طريق منصة سلفة يبلغ خمسة ألاف ريال سعودي بخطوات بسيطة يقوم بها كل شخص يرغب في الحصول على التمويل، وهذه المنصة يوجد بها كثير من المميزات التي تكون محل جذب لكثير من السعوديين حتى يحصلوا على تمويل من خلال القروض ومنها، أن يكون التمويل من خلال المنصة متساوي مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهولة الحصول على التمويل وتسديده والشخص يضع الأموال بطريقة مستمرة في البنك وبعد تسديد القرض السابق بكل الأقساط يمكن الحصول على قرض جديد.

وتعد منصة سللفة هي منصة مميزة في المملكة العربية السعودية أنشأت لتمويل المشروعات الصغيرة وإمكانية المواطن الحصول على قروض ميسرة بشكل كبير لإنشاء المشروع الخاص بهم والعمل عليه بمنتهى الدقة والسهولة، وهناك بعض الشروط المتميزة التي خصصتها المنصة سلفة من اجل الموافقة على التمويل والحصول على القروض بشكل سهل نتعرف إليها معكم من المقال.

الشروط المطلوبة للتمويل عن طريق منصة سلفة

هذه الشروط للتقديم في التمويل عن طريق منصة سلفة والحصول على القروض بكل سهولة، ومن الشروط أن يكون الشخص الذي يطلب الحصول على التمويل جنسيته سعودية ولا يكون شخص مصري أو لديه أي جنسية أخري وأن يكون عمر الشخص من ثمانية عشر عام إلي تسعة وخمسون عام وأن يكون لدى الشخص تأمين ومر على التأمين ثلاث شهور وأن يكون موظف في عمل من الأعمال الخاصة ومر على توظيفه في هذا العمل ستة شهور، والشخص الذي يطلب التمويل لا يكون راتبه أقل من أربعة آلاف ريال سعودي والتقديم يكون من خلال المنصة.

طريقة التسجيل للحصول على التمويل

هذه الفقرة من الفقرات المنتظرة وأول خطوة الدخول على الموقع منصة سلفة للتسجيل على التمويل وبعدها إنشاء حساب جديد بداخل المنصة وكتابة جميع البيانات التي تخص الشخص من الاسم والرقم القومي في البطاقة والبريد الإلكتروني وكلمة السر وبعدها سوف تظهر مجموعة من الشروط والأحكام التي تخص التمويل وعلى الشخص أن يضغط على كلمة موافق حتى يتم استكمال التسجيل، وفي حالة وجود حساب قديم للشخص يدخل الشخص على الموقع وكتابة البيانات ليتم الدخول.