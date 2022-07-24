أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب – كيف احدث بياناتي في أبشر توظيف؟

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عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب تعد من المنصات التي طرحت خلال مرحلة التطور الرقمي بالسعودية، فيمكنك الاستعلام عن الوظائف الحكومية والعسكرية وأيضًا للنساء إلكترونيًا عبر المنصة بخطوات سهلة، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات الشخصية واستخراج رقم الطلب المقدم.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب

تعلن حكومة المملكة السعودية كافة الوظائف المتاحة إلكترونيًا، وتستطيع متابعة تلك الوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق أبشر.

خطوات الاستعلام برقم الطلب

للاستعلام عن التوظيف، اتبع الآتي:

ادخل على الموقع الرسمي الخاص بمنصب أبشر للتوظيف.

انقر على خانة التوظيف، ثم حدد إعلانات الوظائف المتاحة.

اضغط على أيقونة استعلام القبول المبدئي، ثم إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، وجميع البيانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الوظيفة الخاص بالطلب، ثم اضغط على عرض.

أبشر للتوظيف للنساء

أعلنت منصة أبشر عن وظائف عسكرية للنساء، وتم فتح باب التسجيل لحاملي الشهادة الثانوية، للحصول على وظائف برتبة جندي إذا توافر فيهما الشروط التالية:

امتلاك الجنسية السعودية.

الحصول على شهادة الثانوية أو فيما فوقها.

عدم إدانتها بأي أفعال منافية للأخلاق والآداب.

لم يسبق لها التعيين بأي وظائف عسكرية.

عدم ارتباطها بشخص أجنبي.

النجاح في جميع الاختبارات.

تقديم البيانات بحرص شديد، وذلك لأنه يتم استبعاد أي طلب به خطأ بالبيانات.

كيف اعرف رقم الطلب في أبشر؟

افتح منصة أبشر للتوظيف عبر متصفح الإنترنت من هنا.

توجه إلى عرض الطلبات.

ادخل في الخانات الموضحة أمامك، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، رقم التوظيف.

اضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر كافة الطلبات التي قمت بتقديمها.

كيف اقدم على وظيفة في وزارة الداخلية؟

للتقديم على وظائف المباحث العامة، اتبع الآتي:

الدخول لمنصة أبشر للتوظيف.

سجل بيانات الحساب الخاص بك.

اضغط على أيقونة الوظائف المُعلن عنها، ثم اختر قطاع المباحث العامة.

ادخل بياناتك من الاسم، رقم الهوية، مؤهلك العلمي، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

أرسل النموذج ليتم مراجعته من الجهات المختصة قبل الموافقة عليه.

كيف احدث بياناتي في أبشر توظيف؟

لابد من قيامك بتحديث بياناتك داخل منصة أبشر إذا طرأ أي تغيير بها، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

افتح حسابك الخاص داخل منصة أبشر الإلكترونية.

ستظهر لك المعلومات الشخصية المدونة على نظام أبشر.

اضغط على البيانات المراد تحديثها، ثم اكتب البيانات الصحيحة، اضغط التالي.

تأكد من البيانات بوضع علامة على مربع الموافقة.

انقر فوق خانة حفظ.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب يساعدك في متابعة طلبات التوظيف الحكومية والعسكرية المتاحة، وأيضًا مراجعة طلب القبول المبدئي من خلال التسجيل في أبشر.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب قمنا بتوضيحه لك في السطور السابقة، كما عرضنا خدمات أبشر الخاصة بتوظيف السعوديات، وطريقة حصولك على رقم الطلب، وأيضًا تحديث بياناتك الشخصية من خلال خطوات سهلة، بالإضافة إلى ذكر خطوات التقديم على وظائف وزارة الداخلية إلكترونيًا.