نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم الشهري لمستفيدي سكني من صندوق التنمية العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم اعتماد برنامج صندوق التنمية العقارية عن موعد ايداع الدعم السكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من برنامج “سكني” ولذلك تم الإعلان عن مستهدفات الدعم السكني للمواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على أن تم استعراض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري السعودي للمستفيدين، والتمويل العقاري المدعوم، والمنتجات أيضاََ، ولذلك تم الإعلان أيضا عن مؤشرات الأداء لكي يتم تمييز العملاء، والذي شمل مؤشر رضا العملاء (CSL ) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب ( NPS).

مستهدفات الدعم السكني للمواطنين :

أعلن صندوق التنمية العقارية في الفترة الماضية على أهم الانجازات التي تمت، ولذلك أكد صندوق التنمية على أبرز مستهدفات الدعم السكني في العام الجاري 2021م ولذلك هذه مؤشرات الأداء حسب الركائز الاستراتيجية وهذا خاص بصندوق التنمية العقارية السعودي.

إيداع الدعم الشهري للمستفيدين :

ولذلك تم الاعتماد على أن يتم إيداع الدعم الشهري في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية شهرياً، ولذلك تم التأكد على أن سوف يتم الإيداع يوم 24 من كل شهر ميلادي، وهذا للمستفيدين من برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ومن الجدير بالذكر أن قرار إيداع الدعم الشهري لمستفيدي الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية، لكي يتم الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري للمستفيدين، وكان من المنتظر في الفترة الماضية الموافقة على اقتراح إلغاء شرط عدم تملك المستفيد أكثر من مسكين، لكي يتم قبول نقل الرعب من عقار إلى عقار آخر.

مستجدات التحول الرقمي :

في الفترة الأخيرة تم مناقشة مستجدات التحول الرقمي، وأبرز الخدمات الإلكترونية الهامة المقدمة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط إنهاء إجراءات القرض العقاري، ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين عبر منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري، والتكامل مع الشركاء من كافة الجهات.

بالإضافة إلى ذلك بعد إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين، لكي يتم قبول نقل الرهن من عقار إلى عقار آخر، وهذا من خلال القروض السابقة التي تم تقديمها من قبل صندوق التنمية العقارية على نظام الإقراض المباشر، ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان من قبل المجلس على أن عدد من القرارات لكي يتم تنظيم العمل الداخلي لصندوق التنمية العقارية، ولذلك تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

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