نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الرابط الرسمي] تقديم جندي نساء مديرية الأمن العام 1443 “مرور” jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تقديم جندي نساء، حيث زاد البحث عنها من قبل الخريجات والباحثات عن الوظائف داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عنها مؤخرا في الساعات الأخيرة الماضية، حيث تم الإعلان عن وظائف شاغرة برتبة جندي وهذا للنساء في مديرية الأمن العام، وتعتبر هذه الفرصة ذهبية لجميع الراغبات بالفعل، وقد يتسائل متابعين موقع ثقفني عن سبب قولنا هذا، وهذا يعود إلى أن المؤهلات المطلوبة في هذه الوظائف العسكرية تبدأ من شهادة الثانوية العامة، والعمل سيكون برتبة جندي وهذا ما يضمن راتب مجزي إلى حد كبير، فتابعوا معنا لكافة التفاصيل.

مديرية الأمن العام 2022

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، وهذا عن فتح باب التقديم والقبول على وظائف رتبة جندي للعنصر النسائي، وهذا لحاملات الشهادة الثانوية العامة أو أعلى بالتخصصات التي أعلنت عنها، ويجب ان تنطبق على المتقدمات الشروط المعتادة الخاصة بالتقيدم في الوظائف العسكرية للنساء، والتي سنراجعها معكم في الأسطر القادمة فتابعوا معنا.

مع العلم أن الوظائف الشاغرة ستكون في الإدارة العامة للمرور، أي أنه وبشكل مختصر المقبولات ستعمل في المرور بالمملكة، والعمل لهن بالأغلب حسب ما وجدنا بالتخصصات المطلوبة سيكون مكتبي وليس ميداني بشوارع المملكة، فتابعوا التفاصيل.

شروط تقديم جندي نساء

وسنتابع معكم بدون أن نطور عليكم أهم شروط القبول في المديرية العامة للأمن العام، والتي يجب أن تكون كل متقدمة مستوفية لهذه الشروط وإلا سيتم استبعادها في عملية الفرز للقبول المبدئي، وهذه الشروط كما يلي:

أن تحمل المتقدمة شهادة الثانوية أو أعلى وهذا في التخصصات المذكورة، والتي ستجدونها قبل الدخول إلى استمارة التقديم في موقع أبشر للتوظيف كما سنتابع معكم.

واذا كانت الشهادة مصدرها من خارج المملكة، فيجب أن يتم اعتمادها وختمها من وزارة التعليم.

شرط أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويتستثنى من نشأت مع والدها في خدمة الوطن خارج المملكة (كبنات الدبلوماسيين على سبيل المثال).

حسن السير والسلوك، وألا يكون صادر حكم عليها سابقا في حد مخل بالشرف أو الأمانة بالطبع.

ألا تكون موظفة حكومية، وألا يكون قد سبق التعيين لها بأي وظيفة عسكرية.

ويجب أيضا ألا يكون سبق فصلها في أي من المعاهد العسكرية أو وظيفة عسكرية لأي سبب كان.

يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية “في حالة اذا كنتي متزوجة بالأساس”.

ويجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بك سارية الصلاحية.

رواتب جندي الامن العام نساء

وسنتابع معكم رواتب الامن العام حسب جدول سلم الرواتب الأخير وقت كتابة المقال، ولم يتم الإعلان عن الدرجة الذي ستعمل فيها الموظفة، ونعتقد أن هذا سيختلف من موظفة إلى أخرى حسب المؤهل والتخصص الخاص بها، ولكن الراتب سيكون تقريبيا في هذا المدى:

الدرجة الأولى تبدأ من 3220 ريال سعودي وهذا لرتبة جندي.

الدرجة الخامسة عشر (أعلى درجة) تصل إلى 5040 ريال.

ويمكنك بالعمل الجاد التدرج في الرتب وهذا من جندي إلى جندي أول إلى عريف إلى رقيب إلخ، وهذا حسب مجهودك وكفائتك.

رابط تقديم الأمن العام للنساء 1443

ويمكن لحضراتكم التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443 بكل سهولة، وهذا عبر متابعة الخطوات التالية:

اذهبي إلى منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني الرسمي jobs.sa .

. ثم اضغطي على الوظائف المتاحة.

بعدها ستختاري نوع الوظائف “كل”.

انقري على أيقونة البحث.

اختاري جندي نساء “المرور”، بعدها تقرأي الشروط والمؤهلات وتوافقين عليها واضغطي على التالي.

املأي الاستمارة بالبيانات الصحيحة المطلوبة منك.

بعدها تنهين التقديم، وتحصلين على رقم الطلب.

وننصحك بطباعة الطلب أو تصوريه حتى لا تنسي رقم الطلب.

مع العلم أن إدارة القبول أعلنت في البيان أن موعد التقديم سيكون من يوم السبت 24 ذو الحجة حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع، فننصحكم بمسارعة التسجيل.

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