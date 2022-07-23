كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات بعد التقاعد وشروط الاستحقاق في المملكة

الكثير من مستفيدي معاش وراتب التقاعد يبحثون عن موعد الاعلان عن صرف معاش وراتب التقاعد ومن خلال مقالى سوف نوضح موعد الصرف ونوضح كذلك شروط الحصول على راتب التقاعد وكيفية حاسبة راتب التقاعد وكيفية الاستعلام عن استحقاق راتب التقاعد، حيث يتقاضى المواطنين الراتب لتلبية احتياجاتهم وسد متطلبات الحياة، لذلك حددت حكومة المملكة العربية السعودية موعد ثابت لصرف رواتب المتقاعدين كل شهر، وتحرص على عدم تأخير الموعد لمصلحة المواطنين.

تحديد موعد صرف راتب التقاعد:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت المؤسسة من خلال صفحتها عبر تويتر عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في موعدها الرسمي من كل شهر ميلادي في اليوم الموافق 25 ميلادياً، ولكن إذا صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية بالمملكة، يتم صرف الراتب قبل أو بعد يوم العطلة الرسمية، ومن المتوقع أن يكون موعد صرف راتب التقاعد لشهر يوليو وذي الحجة يوم الاثنين الموافق 25/7/2022.

الشروط الوجب توافرها للحصول على راتب التقاعد:

يشترط أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير

كما يشترط أن يكون قضى المتقدم مدة لا تقل عن 120 يوم على رأس العمل.

وكما يشترط بلوغ المتقدم سن التقاعد للحصول على المعاش.

ويشترط انتهاء التوظيف في أي جهة حكومية.

ويشترط ان لا يخضع المتقدم لأي وظيفة تابعة للنظام.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 60 سنة فما فوق في حالة التقاعد

كيفية حساب راتب التقاعد:

ادخل على رابط الموقع الرسمي للمؤسسة للتأمينات الاجتماعية .

ثم عليك باختيار الوظيفة سواء مدنية أو عسكرية.

ثم تقوم بإدخال سبب ترك الخدمة.

بعد ذلك يقوم بإدخال آخر راتب حصل عليه الموظف.

التأكد من إدخال عدد سنوات وأشهر الخدمة الوظيفية.

الضغط على إظهار راتب المعاش

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد ومستحقات التأمينات الاجتماعية: