رقم مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل واتساب وصيغه معروض جاهزة مساعدات للغارمين وسداد القروض وغيرها

عمر شويل - جدة رقم مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل واتساب نتحدث اليوم عن كيفية وخطوات الحصول وطلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي أحد أشهر المؤسسات الخيرية في الوطن العربي وليس في المملكة العربية السعودية فقط، وتسعى إلى توفير العديد من الخدمات التي تحسّن من حالة المواطن السعودي والغير سعودي المقيمين داخل المملكة والتي حالتهم المادية صعبة ويعجزوا عن توفير وتلبية حاجة أسرتهم الأساسية من مستلزمات طبية وتعليمية ضرورية.

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بسم الله الرحمن الرحيم

إلى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد آل سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد التحية،،،

أعبر لسموكم عن خالص شكري وامتناني على المساعدة التي تقدمها للفقراء والمحتاجين، فجزاك الله نيابة عنا ونيابة عنهم، وقد شجعني هذا على الكتابة إلى سموك.

(ذكر الحاجة أو نوع المساعدة المطلوبة ومقدارها إذا كانت مساعدة مالية)، ثم البداية

أسأل سموك الكريم والمتسول عن اللطف والكرم المعروفين عنك وأسأل الله أن يتقبل طلبي ويقف أمامي في هذه الأزمة.

بارك الله فيك كل خير وجزاكم من فضله

طالب وظيفة/ ………………………….

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