نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل واتساب وصيغه معروض جاهزة مساعدات للغارمين وسداد القروض وغيرها في المقال التالي
عمر شويل - جدة رقم مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تواصل واتساب نتحدث اليوم عن كيفية وخطوات الحصول وطلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي أحد أشهر المؤسسات الخيرية في الوطن العربي وليس في المملكة العربية السعودية فقط، وتسعى إلى توفير العديد من الخدمات التي تحسّن من حالة المواطن السعودي والغير سعودي المقيمين داخل المملكة والتي حالتهم المادية صعبة ويعجزوا عن توفير وتلبية حاجة أسرتهم الأساسية من مستلزمات طبية وتعليمية ضرورية.
خطوات التقديم على طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
- التوجه المباشر إلى موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط الخاص به.
- بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وهي موجودة في قائمة الموقع الرئيسية.
- وبعد ذلك يقوم بالنقر على زر “المساعدات المالية” ويختار بعدها أيقونة “تقديم طلب المساعدة” المندرجة ضمن الخيارات.
- يقوم المتقدم بعد ذلك بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بتقديم الطلب والتي يتطلب فيها كتابة كل البيانات الشخصية في حقولها المناسبة.
- في البيانات يتم مطالبة الشخص باسمه الرباعي وعنوان مسكنه ورقم هاتفه المحمول وكذلك رقم الهوية الوطنية الشخصية.
- كما يوضح حالته الاجتماعية وقيمة دخله الشهري الثابت ويوّضح حالته الاجتماعية والاقتصادية التي جعلته يضطر إلى اللجوء إلى المؤسسة حتى يطلب المساعدة.
- إرفاق كافة المستندات الرسمية والصور والأوراق التي تدعم أسبابه التي قام بتقديمها في الخطوات السابقة.
- حتى يتم تأكيد مدى صحة ما قام بإدخاله.
- يراجع الشخص المتقدم البيانات التي قام بإدخالها وبعد ذلك ينقر على زر “تقديم الطلب” ويتم إرسال الطلب إلى مقر المؤسسة.
- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب وأسبابه ومدى استحقاقيته للمساعدة وصحة البيانات التي قام بإدخالها.
- وفي حالة القبول يتم التواصل معه بشكل فوري.
- او تواصل واتساب مع +966 55 048 4810
صيغه طلب مساعدة جاهز
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بسم الله الرحمن الرحيم
إلى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد آل سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية،،،
أعبر لسموكم عن خالص شكري وامتناني على المساعدة التي تقدمها للفقراء والمحتاجين، فجزاك الله نيابة عنا ونيابة عنهم، وقد شجعني هذا على الكتابة إلى سموك.
(ذكر الحاجة أو نوع المساعدة المطلوبة ومقدارها إذا كانت مساعدة مالية)، ثم البداية
أسأل سموك الكريم والمتسول عن اللطف والكرم المعروفين عنك وأسأل الله أن يتقبل طلبي ويقف أمامي في هذه الأزمة.
بارك الله فيك كل خير وجزاكم من فضله
طالب وظيفة/ ………………………….
رقم الهوية / ………………………… ..
مسكن/ …………………………
رقم هاتف/ ………………………….
التوقيع/ ……………………………….
شروط الحصول على مساعدات مادية من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية
- على الشخص المتقدم للحصول على المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز أن يكون سعودي الجنسية في أصله ومنشؤه.
- تقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد مدى احتياجه إلى المساعدة وبعدها يقوم بكتابة طلب المساعدة بأي طريقة من طرق كتابة النموذج.
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