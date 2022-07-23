نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يقفل القبول الموحد وميعاد الفتح والتسجيل الألكتروني للطلاب 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يقفل القبول الموحد، تم الإعلان مؤخرًا من قبل لجنة القبول الإلكترونية الموحدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات، والجامعات التقنية بمنطقة الرياض إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد، وذلك بعد الاطلاع على الشروط اللازمة من أجل التقدم، حيث تعتمد اللجنة على توحيد الإجراءات الخاصة بالتسجيل، والقبول للطلاب الراغبين بالالتحاق بإحدى الجامعات من خلال بوابة الدخول الموحد الإلكترونية، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

متى يقفل القبول الموحد

حرصت اللجنة المختصة للقبول الإلكتروني الموحد على تحديد موعد للانتهاء من مدة التسجيل للطلاب، والطالبات بالعام الدراسي 1444، فقد جاءت المواعيد على هذا النحو:

موعد إغلاق قبول الطلاب

● تم تحديد موعد قفل القبول الموحد وذلك في يوم الأربعاء الموافق 28 /12/ 1443 هجرية، والموافق 2022/7/28 ميلادية، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد إغلاق قبول الطالبات

● كما تم تحديد موعد إغلاق قبول الطالبات أيضًا في يوم الخميس الموافق 1443/12/29 هجرية، الموافق 2022/7/28 ميلادية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

القبول الموحد الإلكتروني

القبول الموحد الإلكتروني هو نظام يقوم بتوحيد القبول وإمكانية التسجيل بالجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، حيث تعتمد اللجنة على الخدمات التالية:

● توحيد الإجراءات التي تخص التسجيل، والقبول للطلاب، والطالبات الذين يرغبون بالالتحاق بإحدى هذه الجامعات، وذلك يتم من خلال التسجيل عبر بوابة الدخول الموحد الإلكترونية.

● كما أن القبول الموحد يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية لكي توفر الوقت، والجهد على الطلاب حيث تشمل لجنة القبول للجامعات كل من هذه الجامعات:

● جامعة العلوم الصحية للملك سعود بن عبدالعزيز.

● جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

● جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

● جامعة الملك سعود.

● الجامعة الإسلامية للإمام محمد بن سعود.

● جامعة المجمعة.

متى يفتح القبول الموحد

قامت لجنة القبول الإلكتروني بتحديد مواعيد التسجيل للطالبات، والطلاب في جميع التخصصات للعام الدراسي الجديد 1444 هجرية، وذلك بكافة الجامعات الحكومية، والكليات التقنية بمنطقة الرياض، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.