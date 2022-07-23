نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم فى القوات البرية الملكية السعودية شروط القبول وطريقة التسجيل بالقوات البرية الملكية 2022 في المقال التالي

التقديم فى القوات البرية الملكية السعودية شروط القبول وطريقة التسجيل بالقوات البرية الملكية 2022 والتسجيل فى بوابة التجنيد الموحد للتقديم فى القوات البرية الملكية السعودية والتي تعد من احد اهم افرع القوات المسلحة السعودية والتي توفر الكثير من وظائف القوات الرية الملكية للمواطنين والمواطنات ويكون التسجيل فى القوات البرية الكترونيا عن طريق اتباع كافة تعليمات وخطوات التقديم وكذلك يجب قبل الشروع فى عملية التقديم بالقوات البرية معرفة شروط القبول فى القوات البرية الملكية السعودية للانتساب اليها حيث تتميز بالرواتب المميزة والتامين الصحي والاجتماعي ويوجد بدلات ثابته للمقبولين فى وظائف القوات البرية الملكية السعودية. شروط التقديم فى القوات البرية الملكية السعودية 1444 التقديم للمواطنين من اصل ومنشأ سعودي وحاملين للجنسية السعودية.

ايضا يتم استثناء من كان والده يعمل بخدمة المملكة بالخارج.

كذلك يشترط حسن سير وسلوك المتقدم ولم يسبق ادانته في أي جريمة مخله بالشرف والأمانة ولم يصدر ضدة أي حكم شرعي او جنائي.

بالنسية لسن التقديم فى القوات البرية يجب ان لا يقل عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاما.

ثم يجب ان يكون المتقدم موظف في أي جهة حكومية او تم فصلة من احد القطاعات العسكرية.

ايضا يجب توافق المؤهل المطلوب مع التخصصات المطوبة في القوات البرية الملكية.

كذلك يجب ان لا يكون المتقدم او المتقدمة متزوج من غير مواطن سعودي.

ثم يجب اجتياز الكشف الطبي واختبار اللياقة البدنية وبعد ذلك المقابلة الشخصية.

بالنسبة شرط الطول فى القوات البرية الملكية يجب توافق الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 160 سم.

يشترط اجتياز اختبارات القبول ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا للخدمة العسكرية. خطوات التسجيل فى القوات البرية الملكية السعودية 2022 أولا الدخول على رابط موقع التجنيد الموحد.

ثم كتابة اسم المستخدم.

وبعد ذلك كلمة المرور.

ايضا يجب كتابة رمز التحقق المرئي.

وفى حالة ظهور رسالة خطأ التسجيل فى بوابة التجنيد الموحد يجب استعادة كلمة المرور بالخطوات التالية: أولا الضغط على خيار نسيت كلمة المرور. ثم ادخال رقم الهوية. وبعد ذلك رقم الجوال. وانتظر رسالة تعيين كلمة سر جديدة على الجوال.

الدخول بحسابك على بوابة القبول الموحد واختيار تقديم القوات البرية الملكية.

ثم اتباع خطوات التسجيل فى القوات البرية الملكية لنجاح عملية التقديم بالقوات البرية الملكية السعودية 1444. عمر شويل - جدة التقديم فى القوات البرية الملكية السعودية شروط القبول وطريقة التسجيل بالقوات البرية الملكية 2022 - ثقفني

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