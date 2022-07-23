نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور للمعلمين والمعلمات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث من جانب المعلمين والمعلمات عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور في المملكة العربية السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وينتظر الكثير من معلمي ومعلمات مدارس المملكة ظهور نتائج الحركة خلال ساعات قليلة قادمة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد ظهور نتائج حركة النقل للمعلمين على أن يكون غداً الأحد الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022م، وستظهر النتيجة غداً على موقع نظام نور الإلكتروني حيث حرصت وزارة التعليم على الإعتماد على التقنية الحديثة في الآونة الأخيرة مواكبة للعصر الحديث وتطبيق لرؤية السعودية 2030م والتي تهدف من خلالها المملكة إلى تطوير التحول الرقمي، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، فتابعونا.

نتائج حركة النقل الخارجي

ينتظر المعلمون والمعلمات ظهور نتيجة حركة النقل بقلق وتوتر، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني .

. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على الدخول إلى حساب المعلم.

رابعاً قم بالنقر على خدمات شئون المعلمين.

خامساً قم بالنقر على خدمة الإستعلام عن النقل الخارجي.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة خطوات الإستعلام عن النتيجة إلكترونياً في إطار اهتمام الحكومة السعودية في السنوات الماصية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة في تقديم خدماتها إلى المواطنين

رابط نظام نور للمعلمين

يُمكن للمعلمين والمعلمات تقديم اعتراض على النتائج أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، وتقع أهمية هذا النقل للمعلم حيث أنه ينهي معاناته مع الغربة والبعد عن الأهل والأقارب، ونتمنى لكل المعلمين والمعلمات التوفيق ولمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المرة القادمة.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم وقد وضحنا لكم كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام، ويُمكنكم الإستفسار عن أي أسئلة خاصة بالمقال عبر التعليقات بالأسفل، فاترك سؤالك بالأسفل وسنجيب عليك خلال ساعات