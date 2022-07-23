نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “women” وظائف نسائية الامن العام رابط التقديم والشروط والمؤهلات Absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على وظائف نسائية الامن العام، حيث تم الإعلان منذ أيام قليلة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف برتبة جندي للنساء في مديرية الأمن العامة للنساء “المرور”، وسنتعرف معكم سيداتي على الشروط والمؤهلات المطلوبة، وطريقة التقديم الصحيحة إلكترونيا عبر منصة أبشر للتوظيف، وكيف يمكنك متابعة حالة الطلب برقم الهوية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تفاصيل هذا الموضوع.

وظائف نسائية الامن العام

وقد تم الإعلان منذ أيام قليلة عن موعد التقديم في وظائف الامن العام للنساء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن الموعد الخاص بالفترة التي سيتاح فيها التسجيل، والشروط وما هي المؤهلات المطلوبة، والتي سنتابعها معكم في هذا المقال باختصار مفيد، فتابعوا معنا.

حيث جاء البيان الخاص بوزارة الداخلية كالآتي، حيث تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم والقبول على رتبة جندي، وهذا للكادر “العنصر” النسائي، وهذا عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية، والتي سنترك لكم الرابط الخاص بها والطريقة بالأسفل في موقع ثقفني، فتابعوا حتى النهاية.

فترة التقديم على وظائف الامن العام نساء

وأما بالنسبة للفترة، فقد تم الإعلان عنها في البيان الرسمي على حساب الأمن العام على تويتر، وعبر منصة أبشر للتوظيف ايضا، حيث يتاح التقديم على الوظائ للأمن نسائيه وذلك في المواعيد التالية كما هو موضح:

بدءا من اليوم يوم السبت 24/12/1443 هجري.

وينتهي التقديم بنهاية يوم الخميس القادم الموافق 29/12/1443، وهذا عبر اتباع الطريقة المشروحة لكم في موقع ثقفني.

المؤهلات المطلوبة

وقد أعلنت الإدارة عن المؤهلات المطلوبة، وهي بكل اختصار شديد شهادة الثانوية العامة أو أعلى، ويحبذ في عملية التوظيف اعطاء الأولولية لصاحبات شهادات الدبلوم أو بكالوريوس في التخصصات التالية:

قانون.

إحصاء.

إعلام.

علاقات عامة.

إدارة الموارد البشرية.

إدارة مالية.

محاسبة.

حاسب آلي.

لغة إنجليزية.

رابط التقديم على الامن العام

وفي حالة اذا كنت راغبة في التقديم، فيمكنك التقديم بكل سهولة وعبر الجوال بدون قلق، وهذا عبر الدخول على الرابط الذي سنتركه لكم بالأسفل، واتباع هذه الخطوات:

انتقل إلى موقع ابشر للتوظيف عبر النقر على الرابط jobs.sa.

ثم اضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

ستجدين في الخيارات أمامك خيار جندي نساء “عسكرية”.

اختاري هذا الخيار.

سينتقل بك إلى قائمة الشروط والمؤهلات المطلوبة، بعدها قومي بالموافقة واضغطي على التالي.

عبئي استمارة تقديم البيانات بطريقة صحيحة، وبعد التأكد ومن مراجعة الاستمارة، اضغط على حفظ وعرض.

وبعد انتهاء التقديم سيظهر لك الطلب الخاص بك، احتفظي برقم الطلب، وبعد انتهاء التقديم بيوم الخميس القادم، تستعلمين عن نتائج القبول المبدئي، وهذا برقم الهوية ورقم الطلب الخاص بك، وبعد القبول المبدئي يتم عمل كافة الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية، وفي حالة نجحتي بها يتم توظيفك.