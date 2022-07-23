نقدى وفورى 250 ألف بدون تحويل الراتب بأقل دخل وهامش ربح تنافسي

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نقدى وفورى 250 ألف بدون تحويل الراتب ، منتج تمويلي يلبي الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، حيث يعتبر هذا العرض أحد أهم العروض التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها المواطنين من راغبي الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية وبإجراءات ميسرة.
تمويلك نقدى وفورى بدون تحويل الراتب وبموافقة سريعة
تمويل كاش بموافقة فورية بدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي ، والتى يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة ، كما تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل للعميل فرصة سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
كيف يمكن التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد بالمملكة ؟
وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل عدة وسائل يمكن من خلالها أن يقوم العميل بالتقديم علي طلب التمويل الشخصي ، حيث يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالشركة وهو 920033868 أو الاتصال على الرقم 8001111810 ، كما تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب القرض الشخصي عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
تعرف على مزايا تمويل شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية
- وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من المزايا والتى يمكن الاستفادة منها من خلال هذا المنتج.
- منتج التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة تم تصميمه بصيغة إسلامية.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي.
- توفر الشركة العديد من خيارات السداد والتي يمكن للعميل الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- موافقة فورية وسريعة على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- يمكن أن يحصل العميل علي موافقة مبدئية علي طلب التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن لاستكمال الطلب.
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