الضمان الاجتماعي المطور شروط التسجيل والحصول عليه لعام ١٤٤٤ وقيمة الدعم

الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً والتي تعد من أحد اهتمامات المملكة العربية السعودية والمعهود عنها بالسعي وراء تقديم المساعدات للمواطنين وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ظل رعايته وتحديداً بهدف استهداف الأسر محدودة الدخل لتحسين مستوي المعيشة اقتصادياً ودعماً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ أما عن موعد انتهاء التسجيل فقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتمديد فترة التسجيل لدعم الضمان الاجتماعي المطور إلي تاريخ الخامس من شهر ربيع الثاني للعام الهجري ١٤٤٤ الموافق الثلاثون من شهر أكتوبر للعام الحالي ٢٠٢٢ م وذلك لتوسيع أكبر عدد ممكن من الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور والنهوض بالأفراد محدودي الدخل.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويتم استثناء المواطنة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج أجنبي.

يجب أن لا يمتلك المواطن أو المواطنة عقارا أو أراضي مسجلة بالاسم.

يجب أن يكون المواطن من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتم رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة.

يجب أن لا يتعدى راتب المواطن الحد الأقصى لشروط الوزارة .

في حاله زواج المواطنة السعودية المطلقة يتم استبعادها.

كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤

يتم الدخول إلي الموقع الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم عمل تسجيل جديد من القائمة الرئيسية.

يتم تسجيل رقم الهوية للمتقدم في الخانة الخاصة بها. هو سبب وز

يتم تسجيل تاريخ الميلاد ومراجعة صحته.

يتم تسجيل كلمة المرور الخاصة بالحساب.

يتم تسجيل المعلومات المطلوبة عن المتقدم للحصول علي الضمان.

يتم التأكيد علي صحه البيانات المسجلة ثم الضغط على زر تسجيل.

يتم الدخول علي الموقع الرسمي مرة أخرى من خلال تسجيل الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

مبلغ الضمان المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية للحاصلين علي الضمان الاجتماعي المطور

عدد الأسرة شخص واحد فقط قيمة المعاش فقط ألف ريال بمعدل استحقاق سنوي اثني عشره ألف ريال.

عدد الأسرة شخصين قيمة المعاش ألف ومائتان خمسه وثمانون ريال بمعدل استحقاق سنوي خمسه عشرة ألف وأربعمائة وعشرون ريال.

عدد الأسرة ثلاثة أشخاص قيمة المعاش ألف وخمسمائة وسبعون بمعدل استحقاق سنوي ثمانية عشرة ألف وثمانمائة وأربعون ريال.

عدد الأسرة أربعة أشخاص قيمه المعاش ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون بمعدل استحقاق سنوي اثنين وعشرون ألف ومائتان وستون ريال.

عدد الأسرة خمسة أشخاص قيمة المعاش ألفان ومائه وأربعون بمعدل استحقاق سنوي خمسة وعشرون ألف وستمائة وثمانون ريال.

عدد الأسرة ستة أشخاص قيمة المعاش ألفان وأربعمائة وعشرون ريال بمعدل استحقاق سنوي تسعة وعشرون ألف وأربعون ريال.

عدد الأسرة سبعه أشخاص قيمة المعاش ٢٧١٠ بمعدل استحقاق سنوي ٣٢٥٢٠ ريال.

عدد الأسرة ثمانية أشخاص قيمة المعاش ٣٠٠٠ بمعدل استحقاق سنوي ٣٦٠٠٠ ريال.

عدد الأسرة تسعة أشخاص قيمة المعاش ٣٢٨٠ بمعدل استحقاق سنوي ٣٩٣٦٠ ريال.

والحالات التي يتوقف فيها الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الحالات التي يتم فيها وقف صرف الضمان الاجتماعي المطور لهؤلاء المستفيدين ومنها في حال تم إخفاء ملكية عقارات أو أراضي خاصة بالتقدم أو إدخال وتسجيل بيانات خاطئة خلال عملية التسجيل أو عدم قيام المستفيدين بتحديث البيانات المسجلة في الدعم.