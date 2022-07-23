نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ الدعم لكل فرد في حساب المواطن 1444 وقيمة الدعم الإضافي للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحديد ٨ مليارات سعودية لتكون مخصصة لبرنامج حساب المواطن ويرجع ذلك إلى سنة ٢٠١٧، وذلك بالإضافة إلى تحديد مبلغ آخر يكون بمثابة دعم ومساعدة للأشخاص الذين يعانون من الفقر وقلة الدخل من الذين استفادوا من هذا الحساب، ولكن أغلق هذا الحساب في فترة إلا أن تم فتحه مرة أخرى، ولكن هناك سؤال يدور في أذهان الكثيرين وهو كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444 وهو ما سيتم عرضه في هذا المقال.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444؟

قام الملك عبدالعزيز بن سلمان بوضع إعانة للأشخاص الذين استفادوا من برنامج حساب المواطن، ويظل هذا القرار إلى عام 2022، وهذه الإعانة تكون كالآتي:

إعانة رب العائلة: يصل ثمن الإعانة تقريباً إلى 720 ريال سعودي.

إعانة الفرد الذي يبلغ عمره إلى أكثر من ثمانية عشر عاماً: يصل ثمن الإعانة لهؤلاء الأشخاص تقريباً إلى 215 ريال سعودي.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

هو برنامج تم وضعه لإمداد بعض الفئات من الناس الفقيرة والقليلة الدخل بالمبالغ المحددة، وهو يساعد هؤلاء الأشخاص من الانتفاع من البنود والاتفاقات المحددة من قبل سلطات المملكة العربية السعودي، وقد تم وضع هذا البرنامج لإتمام رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

قيمة الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن 1444

قام الملك عبدالعزيز بن سلمان بوضع قضاء يتضمن إقصاء عشرين مليار دولار للأشخاص الذين يستحقون ذلك ليكون بمثابة مقاومة ارتفاع الأسعار في دولة السعودية، بالإضافة إلى تحديد عشرة مليار ريال سعودي ليكون إعانة أخرى لأصحاب الاستفادة من برنامج حساب المواطن والبرامج الأخرى. وصلت ثمن الإعانة لهذا البرنامج إلى ثمانية مليار سعودي.

الفئات المستهدفة في برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل لإمدادهم بالمال، وهؤلاء الأشخاص هم:

المرأة المتزوجة من الرجل صاحب الجنسية الأمريكية أو الجنسية السعودية، و المحققة للأهداف المحددة.

الرجل السعودي ذو الدخل المنخفض.

الشخص الذي يعرف جميع طرق المملكة العربية السعودية أو القدرة على الانتقال من منطقة إلى أخرى في الدولة.

الشخص صاحب الجنسية السعودية المتزوج أكثر من امرأه.

الأشخاص المحققين جميع البنود الموضوعة.

شروط التقديم على حساب المواطن الجديدة

هناك شروط عديدة لابد من وجودها للانتفاع من الإعانة المادية التي الذي يتم توفيرها من برنامج حساب المواطن وهذه الشروط تتلخص في الآتي: