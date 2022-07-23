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يتساءل المواطنين عن شروط القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444، تم فتح باب التقديم للقبول الإلكتروني الموحد بجامعة الرياض الحكومية، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، سيقوم طلاب بالكليات التقنية بالرياض بالتقدم للقبول الإلكتروني الموحد.
شروط القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444
للقبول الإلكتروني الموحد، يجب على الطلاب والطالبات استيفاء الشروط التالية:
- يجب على المتقدمين للقبول الإلكتروني الموحد في الكليات والجامعات العامة الذين التحقوا بالفعل في الكليات والجامعات.
- لا يجوز للطالب المطرود من إحدى الجامعات لأسباب تعليمية أن يتقدم إلى نفس الجامعة التي طرد منها بشرط أن يتقدم للقبول في أي جامعة أخرى.
- إذا فصل الطالب لأسباب تأديبية فلا يجوز قبوله أو نقله من أي جامعة أو كلية تقنية.
- لا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع فترة صلاحية تزيد عن 5 سنوات.
متى يفتح القبول الموحد للطالبات بجامعات الرياض 1444
حددت اللجنة الإقليمية الموحدة للقبول الإلكتروني للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمدينة الرياض موعد افتتاح بوابة الرياض الإلكترونية الموحدة للقبول للعام الدراسي المقبل 1444/2022 على النحو التالي:
- يبدأ التسجيل: يفتح التسجيل يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م.
- يغلق باب التسجيل: يغلق باب التسجيل يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م.
طريقة التسجيل الموحد للطالبات بجامعات الرياض 1444
يمكن لطالبات مدينة الرياض اللائي أنهن تعليمهن الثانوي التقدم للتسجيل إلكترونيًا في كلية الرياض باتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط القبول الموحد لطالبات جامعة الرياض.
- انتقل إلى علامة التبويب “مقدمة خاصة”.
- ثم أدخل البيانات الشخصية التالية بدقة شديدة:
- رقم السجل المدني.
- الدرجة التي يتقدم بها الطالب لاختبار القدرات.
- العام الدراسي لشهادة الثانوية العامة.
- أجب عن السؤالين التاليين:
- هل تم طردك من أي جامعة أو كلية؟
- هل أنت طالب منتظم في جامعة حكومية أو كلية تقنية بالرياض؟
- اكتب الأرقام الموضحة في الصورة.
- أدخل اسم المستخدم الخاص بك.
- ثم أدخل كلمة المرور.
- أدخل البريد الإلكتروني.
- ثم هناك رقم الهاتف.
- انقر فوق رمز “متابعة التسجيل”.
- ثم أكمل طلب القبول.
- اكتب رغبة الطالب في التعلم.
- سيتم إبلاغ الطلاب المختارين بمواعيد مقابلة الكليات التي تتطلب مقابلة.
- بعد انتهاء فترة التسجيل، سيتم الإعلان عن حالة القبول بناءً على مقارنة معايير وشروط القبول
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