يتساءل المواطنين عن شروط القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444، تم فتح باب التقديم للقبول الإلكتروني الموحد بجامعة الرياض الحكومية، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، سيقوم طلاب بالكليات التقنية بالرياض بالتقدم للقبول الإلكتروني الموحد.

شروط القبول الالكتروني الموحد الرياض بالجامعات الحكومية 1444

للقبول الإلكتروني الموحد، يجب على الطلاب والطالبات استيفاء الشروط التالية:

يجب على المتقدمين للقبول الإلكتروني الموحد في الكليات والجامعات العامة الذين التحقوا بالفعل في الكليات والجامعات.

لا يجوز للطالب المطرود من إحدى الجامعات لأسباب تعليمية أن يتقدم إلى نفس الجامعة التي طرد منها بشرط أن يتقدم للقبول في أي جامعة أخرى.

إذا فصل الطالب لأسباب تأديبية فلا يجوز قبوله أو نقله من أي جامعة أو كلية تقنية.

لا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع فترة صلاحية تزيد عن 5 سنوات.

متى يفتح القبول الموحد للطالبات بجامعات الرياض 1444

حددت اللجنة الإقليمية الموحدة للقبول الإلكتروني للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمدينة الرياض موعد افتتاح بوابة الرياض الإلكترونية الموحدة للقبول للعام الدراسي المقبل 1444/2022 على النحو التالي:

يبدأ التسجيل: يفتح التسجيل يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م.

يغلق باب التسجيل: يغلق باب التسجيل يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م.

طريقة التسجيل الموحد للطالبات بجامعات الرياض 1444

يمكن لطالبات مدينة الرياض اللائي أنهن تعليمهن الثانوي التقدم للتسجيل إلكترونيًا في كلية الرياض باتباع الخطوات التالية: