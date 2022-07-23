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يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة رابط وظائف الأمن العام للنساء إدارة المرور 1443 عبر أبشر التوظيف وذلك بعد أن فتح مكتب الأمن العام الباب أمام المجندات للتسجيل في وظائف القوات الخاصة، ووضع عدة شروط، ويجب على المتقدمين استيفاء هذا الشروط، وأكدت إدارة النقل التسجيل الإلكتروني في الأمن العام للمرأة من خلال رابط تجنيد أبشر في قوى الأمن الخاص، لذلك يجب على كل من يرغب في تقديم الأمن العام سيدات 1443 إعداد جميع المستندات المطلوبة والتسجيل لتقديم التقارير إلى القوات الخاصة للأمن العام في الوقت المحدد.
رابط وظائف الأمن العام للنساء إدارة المرور 1443 عبر أبشر التوظيف
حيث قام مكتب الأمن العام بوزارة الداخلية بإعلان التجنيد المركزي رقم 1443 بفتح باب التقديم لوظائف الأمن العام للنساء، وينص على شروط معينة لتجنيد المجندات ومناصب الأمن العام الأخرى ، ويتم التطبيق وفق الخطوات التالية:
- يجب إدخال رابط أبشر للحصول على عمل.
- ثم انتقل إلى موقع التوظيف أبشر للتسجيل.
- انقر فوق أيقونة الوظائف المتاحة.
- ثم حدد وظائف السلامة العامة 1443.
- املأ نموذج التسجيل عبر الإنترنت.
- بعد الانتهاء من التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة.
- انقر فوق رمز “تسجيل” مع رقم طلب التسجيل، والذي يجب أن يكون محجوزًا.
شروط تقديم قوات الأمن الخاصة للنساء 1443
نصت مديرية الأمن العام على الشروط التي يجب توافرها في المرشحات في وظائف الأمن العام في قطاع النقل وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدمون سعوديين من أصل ومن أصل.
- ولا يشمل أولئك الذين نشأوا في الخارج مع آبائهم أثناء خدمتهم لبلدهم.
- أن يكون معروفًا بحسن السير والسلوك ولم يُحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.
- يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويفضل التعليم العالي.
- كما يجب أن يكون لديهم وضع وطني مستقل وصالح في وقت التسجيل.
- ألا يكون قد سبق تعيينه في أي سلطة عسكرية، ولا يجوز فصله من أحد المراكز أو المؤسسات العسكرية لأي سبب من الأسباب.
- ويجب ألا يتم توظيفه من قبل أي وكالة حكومية.
- عدم الزواج من غير السعودي.
- يجب على المتقدمين اجتياز جميع إجراءات القبول والاختبارات.
- كما يجب أن تكون الشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خارج المملكة متساوية ومعتمدة.
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