طريق محمد بن سلمان تطوير المسار الرياضي في الرياض تعمير الكود العمراني

المسار الرياضي تعمير وإطلاق الكود العمراني لطريق الملك محمد بن سلمان آل سعود حيث أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالإطلاق عن الكود العمراني لجميع المناطق التي تقع على طريق الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وهذا الصرح العمراني المسار الرياضي، يعتبر امتداد مبادئ العمارة السليمانية التي تم تشكيلها برصد جهود وتوجيهات شخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وحفظه، وهي تعتمد على الأصالة والحداثة في نفس الوقت بالإضافة إلى انها تتضمن إلى رفع الجودة في التصميم الحضاري بالتوازي مع إبراز الهوية المعمارية المحلية بشكل كبير وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

المسار الرياضي طريق محمد بن سلمان الكود العمراني

الكود العمراني ويتميز على الدراسة بالحيوية والمرونة وعدم ثباته على عناصر المفردات محددة بالاضافة الى انه لا يتضمن النسخ الحرفي لجميع المفردات العمرانية القديمة وفرضها على المشروع الجديد بل إنه يترك الحرية الكاملة للمعمار والمخطط أن ينطلق في عناصر مبتكرة وجديدة تستلم وتحاكي الماضي من خلال استخدام قوالب تطويرية متعددة بالاضافة الى عنا الكود العمراني يهدف الى تحقيق بيئة حضارية تعمل على تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى التصاميم المعمارية من خلال الجوده والكفاءه وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء فيحرص على وجود ضوابط ومواقف سيارات ولوحات محلية والضوابط المائيه المختلفه مما يؤدي الى توحيد النسيج العمراني ويشجع مقومات الاستثمار والتطوير تبعا لأفضل المعايير.

اهمية المسار الرياضي

تكمن أهمية إطلاق الكود العمراني بأنه يصف لائحة تنظيمية توفر كافة التصاميم الهندسية ويعتبر دليل مرجعي لجميع ملاك العقارات التجاريه والسكنيه بالإضافة إلى المستثمرين والمطورين العقاريين وذلك يساهم في توفير العديد من الأنماط العمرانية التي تتماشى مع المسار الرياضي بجميع مساراته المختلفة والمتنوعة للمشاع والخيل والدراجات فإنه يعد عصرية ومناسبة للسكان والزائرين مدينة الرياض.

الكود العمراني

كما أنه يعتبر بيئة عصرية وما استدامة لزوار مدينة الرياض كما أن المسار الرياضي يمكن تلخيصه في النقاط التالية