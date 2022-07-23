تقديم الأمن العام نساء 1443 في إدارة المرور على رتبة جندي هنا الشروط والتخصصات

تقديم الأمن العام نساء 1443، ننشر لكم عبر موقعكم ثقفني رابط تقديم الأمن العام 1443 للنساء على رتبة جندي للوظائف العسكرية، لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة الدبلوم والبكالوريوس، فقد أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام 2022 للنساء، وعلى من ترغب في التسجيل ضرورة قراءة الشروط المطلوبة أولاً، وفي حال التأكد من توافر الشروط يجب أن تقوم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية من خلال رابط أبشر توظيف jobs.sa في الموعد المحدد، مع التنبيه على ضرورة رفع جميع المستندات المطلوبة وتحري الدقة عند إدخال البيانات بحيث تكون مطابقة للمستندات عند إجراء المطابقة.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

تقديم الأمن العام نساء 1443

تسجيل القوات الخاصة للأمن العام أصبح محل بحث كبير جداً خلال الساعات الماضية. وذلك بسبب فتح التسجيل على وظائف الأمن العام العسكرية للنساء في إدارة المرور. وجدير بالذكر أن التسجيل يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للتوظيف. لذلك يجب أن يكون لدى المتقدمة حساب مفعل على منصة أبشر للتوظيف حتى تستطيع التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن العام. وإذا لم يكن لدى المتقدمة حساب بالفعل فيجب عليها عمل حساب جديد. وذلك بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد” واتباع الخطوات المطلوبة حتى يتم التسجيل بنجاح على رابط موقع أبشر الأمن العام.

رابط تقديم الأمن العام 1443 للنساء إدارة المرور

التسجيل في وظائف الأمن العام يكون عبر الدخول على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الضغط على زر الوظائف المتاحة ومنه يتم اختيار وظائف الأمن العام.

تعبئة وملئ استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل والتأكد من صحة البيانات يجب الضغط على زر تسجيل.

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ. حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل المؤهل الأعلى. حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية. ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية أو موظفة في جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المتقدمة لجميع اجراءات واختبارات القبول. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التخصصات المطلوبة في وظائف القوات الخاصة للأمن العام

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يفضل من لديها مؤهل أعلى (دبلوم – ماجستير) في التخصصات التالية:- قانون، إحصاء، إعلام، إدارة موارد بشرية، إدارة مالية، لغة إنجليزية، حاسب آلي، محاسبة).

موعد تقديم الأمن العام أبشر jobs.sa

التسجيل متاح من يوم السبت 24\12\1443 الموافق 23\07\2022 وينتهي التسجيل يوم الخميس 29\12\1443 الموافق 28\07\2022.