نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة استئناف صرف بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين بأمر ملكي عاجل هذا الشهر 1444 مع الراتب لمستفيدي الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثير من المواطنين يتساءلون عن العودة لبدل غلاء المعيشة وأهم التفاصيل الخاصة بهذا القرار، فلابد من التعرف على حقيقة استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين وهذا ما سنقوم بتوضيحه عبر هذا المقال، الذي سيكون متضمن كافة التفاصيل التي تدور حول ذلك.

حقيقة استمرار صرف بدل غلاء المعيشة

في ظل الأشياء التي يعاني منها المواطن السعودي من الارتفاع بالأسعار والغلاء بدأ ظهور إشاعات وتساؤلات كثيرة عن العودة لبدل صرف غلاء المعيشة، فهل أنه بالفعل سيعود أم تم إلغائه بشكل تام كل ما نعرفه حتى وقتنا هذا بأنه لم يحدد أي ميعاد ثابت لصرف البدل الخاص بغلاء المعيشة. وقد تم إصدار قراراً ملكياً بالإيقاف لهذا الدعم أما إعادة الصرف يكون مرهون بالدراسة والتحليل لإصدار أوامر ملكية بهذا الصدد، فالعودة لصرف بدل غلاء المعيشة من الأشياء الهامة، والموضوعات الشائكة التي لا تزال تحت الدراسة، وهذا يرجع للأزمات الاقتصادية التي تملأ كافة الأماكن بالعالم وتعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار.

عودة بدل الغلاء

ليس هناك أي أخبار تكون مؤكدة لحقيقة العودة لبدل غلاء المعيشة، فهناك الكثير من المطالبات برجوع هذا النوع من الدعم بعد أن تم إيقافه، ولا سيما بعد أن ارتفعت الأسعار كثيراً، وأصبح هناك فئات متعددة تعاني من الفقر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، فالكثير يأملون في عودة هذا الدعم ولو بنسبة 20 بالمائة، ولقد أصدر قرار ملكي لوقف بدل غلاء المعيشة من ابتداء يونيو 2020، وارتفعت القيمة المضافة 5% بشهر يوليو 2020، ومن ذلك التوقيت لم يعود بدل غلاء المعيشة مرة أخرى.

بدل غلاء المعيشة بالمملكة

إن بدل غلاء المعيشة من المساعدات المالية التي تقوم الدولة بصرفها للأشخاص المستحقين الحاملين للجنسية السعودية، حتى تساعدهم في أن يتأقلموا مع كافة التغيرات الاقتصادية وتطوير اقتصاد المملكة، ولقد كان يبلغ بدل الغلاء للموظفين بالقطاعات العسكرية والمدنية 1000 ريال، أما مستفيدي الضمان 500 ريال، بدل الغلاء لمؤسسة التقاعد 500 ريال، وبدل الغلاء للطلاب 10% حتى يتمموا دراستهم.

ميعاد صرف بدل الغلاء

لا يمكننا تحديد موعد لصرف بدل الغلاء، فلا زال الموضوع قيد الدراسة، ولم يتم التصريح عن أي تواريخ متعلق بذلك، فأي قرار يتبع ميزانية الدولة يحتاج لبحث وتدقيق، وعند صدور أي قرار بشأن ذلك سنوافيكم بالتفاصيل.