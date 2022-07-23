نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا أنقطع صرف المساعدة المقطوعة 1444؟ الاستعلام عن المساعدات لمستفيدي الضمان hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يتساءلون عن المساعدة المقطوعة ولا يزال يتوقع بأن تصرف إليهم، فبالرغم من أنها أوقفت ورابط التقديم لم يعد متاح ولا يمكنهم الاستعلام، ولكن هناك بعض الفئات تناشد بأن تعود المساعدة المقطوعة، فهل أنها ستعود بالفعل أم لا هذا ما سنعرفه من خلال مقالنا الذي سنوضح فيه اسباب عدم صرف المساعدة المقطوعة.

اسباب عدم صرف المساعدة المقطوعة

لقد كشفت المصادر عن الأسباب التي أدت لعدم الصرف للمساعدات المقطوعة للأشخاص المستفيدين من الضمان، حيث أنه قد صدر مرسوم عام 1442 هجرياً تضمن بأن يتم الإلغاء للمادة رقم ثمانية باللائحة التنفيذية التابعة للنظام الضمان، ووفقاً لذلك فإن المساعدة المقطوعة لن تصرف في وقتنا هذا، ولقد أشارت بأن النظام باللائحة التنفيذية غير متواجد بها على أي مساعدة مقطوعة.

وأكد بأن وزارة الموارد تدرس حالات الأسر وتقيم احتياجاتهم وتقدم لهم ما يناسبهم من الدعم، ولقد أضافت الوزارة لأنها تتعاون مع كافة الجهات ذو العلاقة الوثيقة بالتحليل والدراسة للبرامج والإعانات الاجتماعية وفقاً للجنة الوزارية المشكلة برئاسة الوزارة.

شروط تلزم للحصول على المساعدة

في حال عادت المساعدات المقطوعة في أي وقت مستقبلاً فلا بد أن يكون الشخص متوفر به الشروط، حتى يستطيع أن يحصل على المساعدة وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

جنسية الشخص لابد أن تكون سعودية والإقامة تكون بداخلها دائماً.

عمر الشخص لا يكون أقل من 35 عام.

عدم امتلاك سجل أن تجارياً يكون تابعاً لوزارة العمل.

الدخل الشهري للأسرة لا يكون أكثر من 8650 ريال للمتزوج ولا يزيد عن 3000 للأعزب.

ألا يكون الشخص المتقدم لتلك الوظيفة يتبع جهة حكومية أو حتى خاصة.

ضرورة كون المتقدم مستحق لكي يحصل على تلك المساعدة مثل المطلقات والأرامل والأيتام.

الأسرة التي تتبع الشخص الغائب يمكنه أن يحصلوا على المساعدة نظراً لأنهم ليس لديهم مصدر دخل.

المصابون بفيروس كورونا والمعزولين مؤقتاً.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وزارة الموارد وفرت رابط بإمكان الأشخاص الذين يريدون الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من استخدامه، وإليكم الطريقة الصحيحة للاستعلام وهي كالتالي: