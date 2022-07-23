تمويل بنك الأهلي العقاري في السعودية مع المميزات و الاجراءات المطلوبة

تمويل بنك الأهلي العقاري، هو تمويل يقدم حلول تتناسب معك من اجل تملك منزلك الخاص الذي يحلم به أي شخص داخل المملكة العربية السعودية، التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري يقدم بكل سهولة و اجراءات بسيطه تناسب ظروف كل شخص، ويقدم بنك الأهلي تمويل عقاري منزلك الخاص لأول مره حيث أن بنك الأهلي لديه عدد كبير من منتجات التمويل العقاري، ويوفر انظمه لكل الظروف الخاصة بالعميل مما تعتبر انظمه مميزه جدا وتسهيلات كبيره يقدمها البنك الأهلي لكل عملائه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل هذا التمويل الهامة بالإضافة إلى التعرف على مميزاته و الاجراءات المطلوبة.

تمويل بنك الأهلي العقاري

من المعروف أن بنك الأهلي السعودي هو من اقدم البنوك التي تم أنشاءها في المملكة العربية السعودية وكان ذالك في عام 1952 ميلادي، يقدم البنك عدد مميز من القروض والتمويلات الهامة منها تمويل شخصي بنك الأهلي، وأيضا تمويل بنك الأهلي العقاري وغيرها من التمويلات الأخري، تتميز قروض بنك الأهلي بسهولة الاجراءات وأيضا مميزاته العديدة والتي من أهمها موافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات و اجراءات بنك الأهلي تمويل عقاري بالتفاصيل من اجل مساعدة الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل العقاري البنك الأهلي.

مميزات تمويل بنك الأهلي العقاري

أسعار غير مسبوقة ومميزات لعملاء روشن في مشروع سدرة 1، حتى نفاذ الوحدات السكنية.

أسعار مخفضة ومميزة على منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء “على الخارطة” لجميع مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمعدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من 3.63%.

تمويل بنك الأهلي العقاري بدون تحويل راتب.

تمويل عقاري حتى عمر 75 سنة.

متاح للعملاء أصحاب المؤسسات الفردية.

اختر أرضك وأبني بيت أحلامك مع منتج تمويل الأرض وتمويل البناء.

خطوات تقديم طلب التمويل العقاري

هناك عدد من الخطوات و الاجراءات التي يجب أن تتم من اجل تقديم طلب الحصول على تمويل عقاري بنك الأهلي التجاري، هذه الخطوات تكون كالتالي.