شروط القبول بجامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط 1444

هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن مواعيد القبول بجامعة تبوك والضوابط التي وضعتها الجامعة، وذلك منذ إعلان جامعة تبوك عن مواعيد القبول في إحدى الجامعات لشهادتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لعام 1444، وأعلنت الجامعة عن جميع التخصصات المطلوبة، التي من بينها كلية الطب والصيدلة والجراحة والعلاج الطبيعي والتمريض، وكلية الهندسة والآداب وإدارة الأعمال بجامعة تبوك، وأشارت إدارة الجامعة أن التقديم سيكون إلكتروني، وبعد مراجعة الطلبات سيتم الإعلان عن نتائج القبول.

شروط القبول بجامعة تبوك لمرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط 1444

أعلنت جامعة تبوك خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شروط القبول العامة وضوابط التقديم للجامعة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بشرط أن تكون معادلة الشهادة الثانوية العامة صادرة عن لجنة معادلة الشهادة بوزارة التربية والتعليم في حالة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

يشترط أن تعتمد المدرسة الثانوية نظام الانتظام.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

يجب عدم مرور 5 سنوات منذ الحصول على شهادة الثانوية العامة.

يجب ألا تقل نسبة النجاح في القدرات العامة عن 50%، وألا تقل نسبة اختبارات التحصيل الدراسي عن 50%.

يجب عدم مشاركة المتقدم في برامج جامعة تبوك قبل 4 فصول دراسية كحد أقصى.

يجب ألا يكون الطالب قد تم فصله من الجامعة بفصل تأديبي أو أكاديمي.

يشترط ألا يكون الطالب مسجل في إحدى الجامعات في التخصص الذي يتقدم إليه.

سيتم التقديم في جامعة تبوك للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط ​ بشكل إلكتروني فقط.

يجب أن يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات التي قام بتسجيلها.

آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط بجامعة تبوك 1444

أعلنت منصة اعتماد عن موعد التقديم في جامعة تبوك للحصول على البكالوريوس والدبلوم المتوسط، ومن المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 الموافق 27 يوليو 2022، وسيكون باب التسجيل مفتوح لمدة 7 أيام حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1444، الموافق 2 أغسطس 2022، وتمتد عملية مراجعة الطلب لمدة سبعة أيام، وستعلن نتائج القبول يوم الثلاثاء 11 محرم 1444، الموافق 9 أغسطس 2022.