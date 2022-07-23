الإستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وقد قدمت مؤسسة التأمينات الإجتماعية بالسعودية الكثير من الخدمات للمواطنين بطريقة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن المستحقات التأمينية، ولا شك أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن مستحقات التأمينات الإجتماعية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية

يسأل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات الإستعلام عن مستحقاتهم التأمينية بإستخدام رقم الهوية، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة فقط اتبع الآتي:

أولاً الولوج إلى الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

رابعاً اختر من قائمة الخدمات أيقونة التحقق من الإشتراك ثم انقر على خدمة التأمين أون لاين.

خامساً ادخل كل المعلومات اللازمة والمطلوبة منك بشكل صحيح.

سادساً قم الآن بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

سابعاً انقر على كلمة استعلام حتى تظهر لك كافة البيانات عن تأمينك الخاص.

التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية

لا يتطلب منك الأمر للإستعلام عن مستحقاتك التأمينية عبر الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية إلا سوى عدة خطوات إلكترونية بسيطة، فقط قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات وادخل كل البيانات المطلوبة منك وانقر على الخدمة المرادة من قائمة الخدمات الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية حرصت في السنوات الأخيرة على استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدماتها إلى المواطن تسهيلاً عليه وتوفيراً لوقته بدلاً من الإجراءات الروتينية التي تطلب المزيد من الوقت والجهد.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد وضحنا لكم كل المعلومات المتعلقة به، ولأي استفسار اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن