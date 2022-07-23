نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة حركة النقل الخارجي 1444 وزارة التعليم النتيجة على نظام نور 1443/12/25 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب ألف المعلمين والمعلمات فتح رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد ظهورها اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، وذالك وفق روزنامة الوزارة والتقويم الدراسي 1444 للاستعداد للدراسة في العام الدراسي الجديد 1444/1443 بهدف إراحة المعلمين من الناحية النفسية، وتوفير الوقت والمجهود عليهم من التنقل من مكان أقامتهم إلي مقار عملهم في المدارس لمسافات كبيرة، مما يتسبب لهم في مشقة وعناء ويؤثر بالسلب عليهم أثناء عملهم، وتسعى دائماً وزارة التعليم السعودية في توفير البيئة المثالية والمناسبة للمعلمين حتى يقدموا أفضل ما لديهم.

نتيجة حركة النقل الخارجي من أهم الأمور التي يتابعها المعلمون لتأثيرها المباشر عليهم، ويأملون هذا العام أن تكون الحركة كبيرة عن العام الماضي، وتشمل عدد كبير من المعلمين، حتى يتم تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين، ويمكن معرفة نتائج الحركة من خلال نظام نور التعليمي، أو عبر نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق أتباع الخطوات التالية.

رابط نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

كما هو متبع فأن وزارة التعليم في المملكة تعطي الفرصة للمعلمين الذين لم تشملهم حركة النقل ولم يتم نقلهم لتقديم اعتراض وحددت جدول زمني لتقديم الاعتراضات على النتيجة ويبدأ تقديم الاعتراض على النتائج عقب إعلان النتيجة مباشراً ولمدة 3 أيام “الأحد، الإثنين، الثلاثاء”.

موعد إعلان حركة النقل الخارجي

كما هو معلن من قبل وزارة التعليم السعودية فأن النتيجة سوف تعلن بعد 10 أيام من اليوم، أي في يوم 1443/12/25 القادم، حتى يتم استكمال إجراءات النقل قبل العام الدراسي القادم.

أستعلام حركة النقل الخارجي

الدخول على رابط نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع “اسم المستخدم وكلمة المرور”. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم شئون المعلمين. النقر على أستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلم/ المعلمة. النقر على أستعلام لتظهر النتيجة أما بالقبول ويتم نقل المعلم أو الرفض ويتم تحديد سبب الرفض.

الهدف من النقل الخارجي والداخلي للمعلمين

تحسين وضع المعلم وجعله يعمل في البيئة المناسبة له والقريبة من مسكنه. تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين عندما يعملون في أماكن قريبة من مسكنهم. رفع جودة العملية التعليمية من خلال راحة المعلمين مما ينعكس بالإيجاب على عملهم وتقديم الأفضل.

نظام نور وزارة التعليم

نظام نور أطلقته وزارة التعليم السعودية ليكون الذراع الطولى لها في تقديم الخدمات الإلكترونية، سواء للطالب أو للمعلم وكافة العاملين الإداريين في وزارة التعليم، ويعتر من أهم نجاح التعليم في المملكة وله فوائد عديدة ويوفر الوقت والجهد، ويتماشى مع رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 في التطور في كافة المجالات.