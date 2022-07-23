كيف اسجل في جود الإسكان التنموي .. شروط التسجيل في منصة جود الإسكان

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عمر شويل - جدة كيف اسجل في جود الإسكان التنموي، يعد التسجيل في منصة جود الإسكان من أكثر الاستفسارات التي يرغب المواطنين بالمملكة العربية السعودية معرفتها. فهي منصة تقدم الدعم والمساعدة للأفراد والأسر الذين ليس لديهم مسكن خاص بهم.

بالاضافة ذلك يمكنك التسجيل في المنصة بعد الالتزام بالشروط والأحكام. وحرصنا على نشر تفاصيل كيف أسجل في جود الإسكان وما هي شروط التسجيل في منصة جود الإسكان.



كيف اسجل في جود الإسكان التنموي

من الجدير بالذكر أن منصة جود الإسكان تقدم سكن مناسب للأسر الأشد احتياج ممن ليس لديهم مسكن. وذلك فيما يتعلق بهدف إسناد فكرة التعاون والتكافل الاجتماعي بين حكومة المملكة والأسر الذين لا يملكون مسكن خاص.

وتتضمن منصة جود تقدمها للتماشي مع توجيهات تحقيق رؤية المملكة 2030. وهو ما يحقق نسبة ملكية الوحدات السكنية لمواطني الدولة 70٪ على الأقل بحلول عام 2030. وذلك بهدف النهوض بالمواطن السعودي المتضرر من جراء الانفتاح الاقتصادي وحل مشكلة الإسكان التي يعاني منها الشباب والعديد من الأسر. ويعد التسجيل في منصة جود الإسكان من أبسط الطرق التي سوف نوضحها بالفقرة التالية.

طرق التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي

يعد التسجيل في منصة جود الإسكان إلكترونيا وذلك لجميع الأفراد ممن تنطبق عليه شروط التسجيل، ويتم التسجيل على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة جود الإسكان الرسمي.

يجب أنشاء حساب جديد على المنصة.

الي جانب ذلك قم بتسجيل الدخول بواسطة الضغط على تبويب تسجيل.

يجب كتابة الاسم بالكامل وتدوين كتابة رقم الهاتف الخلوي، وكتابة رقم بريد إلكتروني صالح.

كما يمكن تدوين كلمة مرور بشكل صحيح ومن ثم تأكيديها.

يجب كتابة رمز التحقق المرئي.

أخيراً الضغط على تبويب طلب للتسجيل.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكان

تهدف هذه المنصة بشكل أساسي إلى توفير سكن صحي ومناسب وآمن للمواطنين المستحقين والمحتاجين. وحتى يمكنك من الاستفادة من المنصة يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن تضم عائلة مقدم الطلب خمسة أفراد على الأقل. تقديم صورة مفصلة عن الدخل الشهري للأسرة. يجب ألا يمتلك مقدم الطلب عقارات. يجب ألا يكون مقدم الطلب مسجلاً في إحدى المنظمات غير الحكومية التي لديها بالفعل شراكة مع منصة الإسكان. يجب أن يكون لدى المرشح أيضًا حساب حقيقي على منصة سكني. تقديم جميع المستندات التي تثبت أن مقدم الطلب ليس لديه مسكن. أن يكون مقدم الطلب بالفعل أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وضحنا عبر السطور السابقة كيف اسجل في جود الإسكان التنموي. بالإضافة إلى شروط التسجيل ورابط التقديم للحصول على مسكن.