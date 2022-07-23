موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1443.. وشروط الاستحقاق

موعد صرف الضمان الاجتماعي ، مازال البحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي هو أهم ما يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين الذين تم قبول طلبهم وتم إعلان أهليتهم للحصول على راتب الضمان، حيث يتزايد أعداد المستفيدين شهريا مع تواصل عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى دراسة الطلبات المقدمة بشكل مستمر إلى أن يتم غلق باب التسجيل فى شهر أكتوبر من العام الجاري 2022، حيث أعان برنامج الضمان الاجتماعي الكثير من الأسر على تحمل أعباء الحياة الصعبة من أجل حمايتهما اجتماعياً، كما يقدم البرنامج خدمات تعليمية للأطفال من الأسر المستحقة للدعم، ويساعد الأشخاص القادرين على العمل على اقتناص فرصة عمل مناسبة بعد تقديم برامج التأهيل والتدريب لهم، وفى الآتي نتعرف على موعد نزول راتب الضمان فى حسابات المستفيدين لهذا الشهر بعد تزايد محركات البحث فى هذا الشأن.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

الكثير من المستفيدين ينتظرون الإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي فى حساباتهم البنكية لهذا الشهر الجاري، حيث قد يتغير موعد صرف المعاش من شهر إلى أخر بحسب ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن قد أعلنت الوزارة فى كثير من الأحيان على العمل على توحيد موعد صرف الراتب على أن يكون فى بداية كل شهر ميلادي، كما أكدت أنه يتم عادة يكون فور الانتهاء من دراسة نتيجة أهلية الطلبات المقدمة، ومن المتوقع أن يكون موعد صرف المعاش لهذا الشهر فى يوم 31 يوليو 2022، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن اللجوء لها للاستعلام عن المعاش ومنها الموقع الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن المخصص.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور