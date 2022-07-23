نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الامن العام للنساء برتبة جندي 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa وشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الامن العام للنساء 1443 منذ أن أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف الامن العام للنساء برتبة جندي وعدد كبير جدًا من النساء يبحثن عن شروط التقديم في الوظائف التي من المفترض أن يتم فتح باب التقديم في الوظائف يوم السبت 24 من ذو الحجة 1443 ويستمر باب التقديم مفتوح لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة 1443، كما وضحت وزارة الداخلية السعودية عن طريقة التقديم وهي إلكترونية عبر بوابة أبشر للتوظيف العسكرية التابعة إلى وزارة الداخلية.

شروط التقديم في وظائف الامن العام للنساء 1443 برتبة جندي

كما وضحت موقع أبشر للتوظيف من خلال الإعلان عن شروط القبول في وظائف الامن العام للنساء برتبة جندي، والشروط هي:

يشترط أن تكون المتقدمة من أصل سعودي أي سعودية الجنسية من أم وأب سعوديين.

أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوك وحسن السمعة.

ألا يكون محكوم عليها في قضايا تخص الشرف والأمانة.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل من شهادة عالية، في حاله كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة يشترط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

امتلاك المتقدمة هوية وطنية مستقلة، وتكون سارية.

يشترط ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظائف تابعة إلى وزارة الداخلية أو جهة من الجهات الحكومية.

اجتياز المتقدمة جميع اختبارات القبول.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

رابط تقديم الامن العام للنساء 1443 برتبة جندي

أعلن مديرية الامن العام بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام برتبة جندي للنساء لحاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، كما أن الأولوية ستكون للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلومات، أعلنت الوزارة عن طريقة التقديم في الوظائف وهي عبر بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa العسكرية التابع إلى وزارة الداخلية.

موعد التقديم في وظائف الامن العام للنساء 1443 برتبة جندي

لقد حددت موقع أبشر للتوظيف العسكرية عن موعد التقديم في وظائف الامن العام للنساء يبدأ من يوم السبت الموافق 24 من ذو الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022 ويستمر باب التقديم مفتوح لمدة 6 أيام حتى يوم الخميس 29 من ذو الحجة 1443 الموافق 28 يوليو 2022 وسيكون التقديم الكتروني عبر بوابة أبشر للتوظيف.