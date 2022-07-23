أبشر توظيف وزارة الداخلية 1444 “absher job “شروط التسجيل للجنسين وطريقة الاستعلام برقم الهوية ورقم الطلب

تعتبر منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية من أبرز المنصات، واهمها في المملكة العربية السعودية، وقد أطلقتها الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على عمل، والاستعلام عن الوظائف المتاحة التي تعلنها المؤسسات العسكرية، وليس ذلك فقط بل إن هذه المنصة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تجعل الخدمات أكثر سهولة، ويسر للجميع دون الحاجة لمغادرة المنزل من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، ولمعرفة كيفية التسجيل في ابشر، والاستعلام عن الوظائف تابع المقال.

منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية

وفرت منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية السعودية العديد من الوظائف للمواطنين السعوديين، ويتمكن المواطنين من التسجيل في المنصة، والاستعلام عن الوظائف بكل سهولة من خلال الالتزام بعدد من الشروط العامة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوظيفة حاصل على مؤهل تعليمي يطابق ما تتطلب الوظيفة التي يتم التقديم إليها.

أن يتم اجتياز جميع الاختبارات التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية السعودية بنجاح.

الإقامة الكاملة بالمملكة خلال فترة التقديم.

عدم الحصول على أي وظيفة حكومية.

من الضروري عدم الاتهام في أي جرائم شرف أو أمانة، وعدم الحكم الجنائي على المتقدم.

من الشروط الهامة السمعة الجيدة، والسلوك القويم.

عدم التقدم المسبق أو التعيين في أي وظائف عسكرية.

شروط وظائف أبشر توظيف للنساء

للتقدم الي وظائف النساء عن طريق أبشر توظيف يتوجب توافر عدد من الشروط، وهي كالتالي:

توافر الجنسية السعودية.

أن كانت المتقدمة سيدة متزوجة فمن الضروري أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

يجب توافر بطاقة هوية سارية.

النجاح في جميع الاختبارات التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

الاستعلام عن الوظائف برقم الهوية

يستطيع التعرف على وظائف منصة أبشر من خلال اتباع عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

في البداية عليك الذهاب الي رابط أبشر توظيف.

ثم اختيار القبول في المنصة من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات اللازمة.

كتابة رقم الهوية، والاسم رباعي.

قم الآن بالتأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة ثم اضغط على أيقونة عرض.

الاستعلام عن الوظائف في أبشر برقم الطلب absher job