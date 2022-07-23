طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي عبر الجوال وتفعيلها

طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي ويتسائل العديد من المواطنين السعوديين على الطريقة المثليى من أجل تجديد بطاقة الصراف الراجحي عن طريق الجوال ونقدم لكم في السطور التالية كيفية وخطوات ذلك بكل سهولة ويسر من أي مكان.خطوات تجديد بطاقة صراف الراجحي عبر الجوال كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية الخطوة الأولى الاتصال من رقمك المسجل بحساب المصرف على الرقم 92000334 أو الرقم 8001248880 وذلك لعملاء التميز وبعدها تقوم بإدخال رقمك السري المخصص من قبل البنك للخدمات وبعدها تضغط على رقم 1 لاختيار خدمة حساب الجاري وبعدها على 0 للحديث مع موظف خدمة العملاء وبعدها رقم 1 من أجل تحديد خدمة الطلبات والاستفسارات وبعدها تقوم بتقديم بياناتك للموظف بالكامل ومعلومات العنوان والتواصل ويتم ارسال بطاقة الصراف الجديدة على عنوانك الوطني المسجل بالبنك من قبل أحد مندوبي البنك.

طريقة تجديد بطاقة الصراف الراجحي

ويتم توصيل بطاقة صراف الراجحي إليك حتى البيت واستلام البطاقة الجديدة في مدة أقصاها 4 أيام إذا كنت تقطن في مدينة الرياض أو أجوارها.

و 6 أيام إذا كنت تسكن خارج الرياض ولكن يتبقى خطوة وحيدة وهي تفعيل البطاقة الجديدة بعد استلامها مباشرة.

تفعيل بطاقة الصراف الراجحي الجديدة

الخطوة الأولى الاتصال من الرقم المسجل لدى المصرف والمرتبط بحسابك على رقم 920003344 أو الرقم التالي 8001248880 وذلك لعملاء التميز وبعدها يطلب منك إدخال الرقم السري تدخله ثم تقوم بالضغط على رقم 1 للحساب الجاري وبعدها 5 لخيارات أخرى وبعدها الضغط على 4 لاختيار خدمة تنشيط بطاقة الصراف الآلي وبعدها أصبحت لديك بطاقة صراف الراجحي مفعلة وتعمل كل ما عليك فعلها هو توليد رقم سري جديد مكون من 4 أرقام عبر وضعها في ماكينة الصراف الآلي وبعدها تستخدمها مباشرة.

تجديد بطاقة الصراف عن طريق الخدمة الذاتية

يقدم لك مصرف الراجحي خدمة إمكانية تجديد بطاقة الصراف الآلي وذلك عن طريق جهاز الخدمات الذاتية والمنتظر في أنحاء المملكة العربية السعودية وكافة مدنها وشوارعها ومن خلاله يمكن تجديد البطاقة بشكل فور والاستلام في الحال دون الحاجة للانتظار 4 أو 6 أيام .