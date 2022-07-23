نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة الكهرباء برقم الحساب “خطوات السداد” شركة الكهرباء السعودية “توضح” طريقة السداد بالتقسيط والابلاغ عن الأعطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسديد فاتورة الكهرباء برقم الحساب من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين حيث أن المملكة تسعى منذ فترة إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تفيد الجميع، وتيسر عليهم الكثير من المجهود، وذلك من أجل مواكبة التطور، تسهيل إجراءات الحصول على الأوراق بدون عناء الانتظار أو ضياع الوقت، ورغبة منها في حمايتهم من الأمراض المعدية، وتعد خدمة تسديد الفواتير من أهم هذه الخدمات، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

تسديد فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1444

يرغب المواطنين السعوديين إلى معرفة الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من الاستعلام، وتسديد فاتورة الكهرباء برقم الحساب في المملكة حيث أن شركة الكهرباء السعودية قد اتاحت هذه الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، ولمعرفة طريقة السداد الإلكترونية تابع الخطوات التالية:

في البداية عليك الذهاب الي الرابط الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

بعد ذلك اضغط على كلمة تسجيل.

ثم ادخل كل من الاسم رباعي، وكلمة المرور.

في هذه الخطوة ادخل رمز التحقق.

الآن اضغط على زر التسجيل برقم الحساب.

الآن اختر سداد قيمة الفاتورة.

في النهاية سوف يتم خصم المبلغ المستحق من الحساب.

سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط

أوضحت شركة الكهرباء السعودية إمكانية السداد بالتقسيط، وللحصول على هذه الخدمة يجب أن يقوم المواطن بتقديم طلب تقسيط إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الذهاب الى رابط شركة الكهرباء السعودية الرسمي.

ثم الدخول الى صفحة تسجيل الدخول.

بعد ذلك عليك كتابة البيانات الشخصية المطلوبة إدخالها.

قم الآن بإدخال الكود المرئي للتحقق.

ثم اضغط على التسجيل برقم الحساب.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك “التقسيط”.

بعد ذلك ادخل البيانات.

في النهاية اضغط على ارسال الطلب.

التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

أوضحت شركة الكهرباء السعودية أنه في حالة وجود أي مشكلات أو أعطال أو استفسار يتمكن المواطنين السعوديين من التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال بالرقم 920001100، وأيضًا عند وجود عطل، للإبلاغ عنه يتم التواصل على الرقم ٩٣٣.