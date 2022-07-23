كيفية تحديث حساب المواطن برقم الهوية في المملكة

كيفية تحديث حساب المواطن وما هو برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الداعمة الحكومية التي قامت المملكة العربية السعودية من أجل حماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة والغير مباشرة المتوقعة من الإصلاحات المختلفة الاقتصادية التي يمكن أن تتسبب في عبء على بعض الفئات بالمجتمع من خلال رفع كفاءة الدعم الحكومي، وأيضا إعادة توجيه الدعم للتركيز على دعم الفئات المستحقة لهذا الدعم .

طرق تحديث حساب المواطن

يمكن تحديث بيانات المواطن عن طريق رقم الهوية ،يقوم العديد من المواطنين بالبحث عن طريقة لتحديث بياناتهم، حيث قامت الجهات المسئولة بمناشدة المواطنين المستفيدين من الدعم لتحديث بيانات حساب المواطن كل فترة وذلك لتجنب انقطاع الدعم المالي الذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، للفقراء ومتوسطي الدخل من الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق .

الهدف المرجو من تحديث البيانات

هذا البرنامج يهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات المحتاجة أو الأكثر احتياجا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .

الطريقة المثلي لتحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

يتم تحديث البيانات بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع حساب المواطن الالكتروني على شبكة الإنترنت، يعمل الموقع بكفاءة عالية علي مدار الساعة.

الخطوات اللازمة لتحديث حساب المواطن برقم الهوية

أولا إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الدخول ، وتسجيل البيانات الخاصة المطلوبة منها :

إدخال رقم الهوية، إدخال كلمة المرور، كتابة رمز التحقق المرئي ، وبعد ذلك الضغط على أيقونة” الدخول” ،ومن ثم ، الضغط على تبويب تفاصيل الطلب ،وبعدها الضغط على ” إدارة المرفقات” ، ومن بعدها تحديث بيانات حساب المواطن، والنقر على “التالي” ومن بعد ذلك الموافقة على الإقرار والتعهد ومن ثم الضغط على أيقونة “حفظ” .

طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق نفاذ الوطني

عل كافة المواطنين يتوجب عليهم تحديث بياناتهم التي قد تغيرت كرقم الجوال أو الرقم الخاص بالحساب البنكي، باستمرار لتجنب انقطاع الدعم المستحق من حساب المواطن،و هكدذا قد عرضنا إليكم تفاصيل التسجيل في حساب المواطن وأهم طرق تحديث بيانات المستفيدين في المملكة.