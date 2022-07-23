خطوات تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين والمستفيدين من الدعم 1444

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عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين والمستفيدين من الدعم والخدمات الكثيرة التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين طبقا لأهداف المملكة العربية السعودية وقائدها الحكيم الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يسعى إلي تقديم خدمات الإسكان للمواطنين مدعومة بنسبة كبيرة جدا، والتي نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

أعلن برنامج سكني اليوم عن خدمة جديدة إلي السعوديين المستفيدين من الدعم السكني والتي تنص علي إمكانية تنازل أحد الزوجين إلي الآخر في الدعم السكني، وذلك عن طريق التقديم عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق توكلنا بهدف التيسير علي المواطنين واستفادة أحد الطرفين بالدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء التنازل في حالة إذا كان مستحق للدعم أن غير مستحق، فيما أشارت الوزارة أنه يوجد حالة وحيدة لا ينبغي فيها التنازل عن دعم الوحدات السكنية وهي أن يكون هناك توقيع عقود بين الطرفين أو يكون طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراءات.

تطبيق سكني للتسجيل وتقديم طلب التنازل



أكدت وزارة الإسكان علي الراغبين من الزوجين الاستفادة بتلك الخدمة الجديدة التسجيل عبر تطبيق سكني الجديد الخاص بالوزارة، فيما ناشدت الوزراء بضرورة تحري الدقة أثناء تسجيل البيانات، مؤكدة علي سهولة الإجراءات يأتي توفيراً للجهد والوقت من خلال التسجيل من التطبيق الإلكتروني.

خطوات تقديم طلب التنازل عن الدعم السكني

أتاحت برنامج سكني التابع إلي وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تنازل الزوجة إلي الزوج عن الدعم السكني كما أتاحت تنازل الزوج إلي الزوجة أيضا وذلك من خلال تقديم طلب وذلك كالتالي:

الدخول علي التطبيق الإلكتروني الخاص بسكني.

التأكد من الاستحقاق السكني.

الموافقة علي إقرار التنازل عن الدعم السكني.

إدخال رقم التحقق المرسل علي الجوال.

ستظهر لك رسالة التنازل عن الدعم السكني.

خدمات سكني الجديدة

يقدم برنامج سكني العديد من الخدمات والمزايا للمواطنين السعوديين وتأتي من أهمها التالي:

دعم الأرامل والمطلقات بنسبة 100% بعد توافق الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الإسكان.



بعد توافق الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الإسكان. مبادرات التعليم السكنية التي تخص كل العاملين بالمنظومة التعليمية والتي يتم أفادتهم بقروض سكنية جديدة يستطيع من خلالها شراء وحدات سكنية مدعومة.

الإعفاء من سداد قيمة العقار في حالات خاصة.

في حالات خاصة. مبادرات تجديد المساكن والتي يشترط فيها عمر المسكن والمدة الزمنية لكى يستطيع المواطن الاستفادة من التمويلات المالية.

مخططات سكنية جديدة للمواطنين.

للمواطنين. مبادرات الدعم السكني بنظام النقاط والتي تأتي ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لوزارة الإسكان.

مساحات سكنية مختلفة إلي جميع الفئات.

إلي جميع الفئات. مبادرة القروض السكنية للعسكريين التي يتمتع من خلالها المواطنين بقيمة مالية تتجاوز خمسة مائة ألف ريال سعودي وقروض إضافية.

كما أوضحت وزارة الإسكان علي المستفيدين من دعم سكني والذي تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعها وزارة الإسكان.

شروط الدعم السكني إلي المطلقات

شملت شروط دعم المطلقات التالي:

أن يكون مضي عامين علي مدة الطلاق.

يجب أن تكون متواجدة في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن عام قبل تقديم الطلب.

يجب أن تكون المتقدمة للحصول علي الدعم السكني مواطنة سعودية.

كما أوضح برنامج سكني عن تقديم مساعدات إلي الأرامل والمطلقات تسهيلاً منه إلي تملك الوحدات السكنية الجديدة بقرض مدعوم الأرباح والذي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

شروط الاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة

ضمت شروط الوحدات السكنية الجديدة العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين والتي من أهمها التالي:

أن لا يزيد عمر المستفيد من الوحدة السكنية الجديدة عن 50 عام.

التسجيل في وزارة الإسكان بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية جديدة سعودي الجنسية.

المستنفدين من خدمة التنازل عن الدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أنها حددت بعض الآليات للمستنفدين من خدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين هي من الزوج للزوجة أو من الزوجة إلي الزوج فقط، فيما أعربت عن بعض النقاط التي لا يمكن فيها الاستفادة من التنازل عن الدعم السكني والتي من أهمها (وجود تعاقد أو وجود حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء).

الدعم السكني للسعوديين

فيما أوضحت الوزارة عن شروط الدعم السكني الجديدة لكل مواطن سعودي يزيد عمره عن 25 وذلك ضمن مبادرات الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية مؤخراً والتي تحتوي على العديد من الخدمات والمزايا لمنسوبي التعليم والزوجة والأرملة والمطلقة، ومنسوبي التعليم، والعسكريين والمدنيين، من خلال تقديم تمويلات مالية كبيرة.