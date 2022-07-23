كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للفرد 1443

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عمر شويل - جدة كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور إذا كان يشغل بالك كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للفرد المستقل وكذلك لأفراد الأسرة الكاملة المقيمين في نفس السكن بعد صدور قرارات القبول النهائية في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 بالاستحقاق والأهلية حيث يسمى ذلك بالحد الأقصى أو الأعلى بالنسبة لقيمة المعاش والذي يتم احتسابه وفقًا لعدد أفراد الأسرة التي تنتظر الضمان حيث يبدأ استحقاقه اعتباراً من 1100 ريال للفرد الواحد وهذا هو الحد الأدنى.

هذا المبلغ ليس ثابتًا كضمان اجتماعي لكنه يستمر في الزيادة بمبلغ 550 لكل تابع بناءً على عدد التابعين للأسرة حتى يصل الحد الأقصى المقرر للحصول عليه مهما بلغ عدد أفراد الأسرة وهو 5 آلاف ريال لذا نوفر لكم الحد الذي يمنع الضمان والحد الأعلى من خلال جدول يمكنك مقارنته والاطلاع عليه كما يمكنك الحصول على الرابط المخصص للتسجيل في الضمان المطور عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية عن طريق الإنترنت من هاتفك.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت تتسائل عن كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1443 فقد أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي المعتمد والمطور ليشمل فئات أكثر من النظام السابق للمساعدة في تخطي الأزمات والكوارث.

وذلك عن طريق تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا للمال.

ولم يتوقف الدعم حتى هذا بل امتد ليشمل مساعدات مالية وتوفير فرص عمل للمستحقين والقادرين على العمل من خلال المنصات الشهرية .

والمعتمدة كتعاون مع صندوق الموار البشرية .

وقد تم استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من شهر نوفمبر العام الماضي.

وتستمر المنصة في استقبالها للطلبات حتى وقتنا هذا دون تحديد موعد للنهاية سواء للجدد أو المستفيدين.

فقد حددت مهلة 6 أشهر من أجل أن يتقدم المستفيد من خلالهم بطلب تسجيل ضمان اجتماعي جديد.

وبعد تقديمه تقوم الجهة المفوضة أو المسؤول والمختصة بدراسة هذا الطلب .

وفقًا للحالات للوقوف على مدى أهليتهم وفق معايير وشروط خاصة بالاستحقاق.

وإذا كنت تتسائل عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد فالجدول السابق يوضح الحد الأدنى للمعاشات الذي يتم على أساسه تحديد مبلغ استحقاق الفرد من عدمه .

وذلك وفقًا للأفراد المقيمين في المسكن الواحد بجانب ذلك الحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب بناءً على أفراد الأسرة الواحدة .

وليس بالضرورة أن يتم على الحد الأعلى بالكامل في حال تم استقبل وقبول المستفيد.

وإنما مبلغ أقل من الحد الأعلى ويتوقف على حالة اليسر والعسر للمتقدم.