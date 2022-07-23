نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة دعم تسديد فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان ومحدودي الدخل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة دعم تسديد فواتير الكهرباء .. من ضمن البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لدعم محدودي الدخل ومستحقي الضمان الاجتماعي تقديم دعم مادي لهم من أجل تسديد فواتير الكهرباء والهدف من هذه المساعدة أو الضمان هو مواصلة إيصال الكهرباء إلى كافة المستفيدين والمستفيدات والذيت يقدرون على تسديد الفواتير والغير قادرين على ذلك وقد نوهت الوزارة في بيان لها أن مبلغ الدعم المقدم من أجل تسديد فواتير الكهرباء متفاوت وليس ثابتًا بحسب اختلاف عدد وأفراد الأسرة الواحدة الذيت تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي حيث تقوم الوزارة بالبحث والفحص في البيانات التفصيلية بشأن الدعم الذي تقدمه للمستفيدين من خلال الضمان الاجتماعي ويتوصلون إلى تفاصيل فواتير الكهرباء التي لم يتم تسديدها من قبل مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي وتقوم بتسديدها نيابة عنهم كنوع من أنواع الدعم للأسر المحتاجة والغير قادرة .

قيمة دعم تسديد فواتير الكهرباء

وفي خطوة جيدة جدًا قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالموافقة واعتماد القرار الخاص بتحويل برنامج دعم .

وتسديد فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي حيث يتم إرساله إلى الحسابات الخاصة بالمستفيدين بشكل مباشر .

وبصورة مستمرة وهذا سيتم العمل به من فبراير 2023 وقد تم رصد الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار.

ومناقشة التنفيذ الفعلي وتذليل العقبات وتحويل القيمة الخاصة إلى الحسابات ونوهت الموارد البشرية.

أن الدعم يتضمن كافة المستفيدين من الضمان باستثناء المستفيدين من العجز المؤقت .

وبعد شرح مستحدثات الدعم فنرصد الجدول الخاص بتسديد فواتير الكهرباء.

قيمة دعم الكهرباء لمستفيدي الضمان

ويوضح الجدول في خانتين عدد الأفراد المستفيدين من الدعم من أجل تسديد فواتير الكهرباء فالفرد الواحد يكلف الدولة 72 ريال كهرباء.

والفردين 89 ريالًا فقط و الـ 3 أفراد 118 ريال و 4 أفراد 130 ريال فقط أما عن 6 أفراد فيكلفوا الدولة دعم 206 ريالًا.

أما 7 أفراد 246 ريال وهكذا الزيادة في الأفراد يقابلها زيادة في الدعم وفق الجدول المذكور بالأعلى.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء