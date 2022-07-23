الاستعلام عن تأشيرة دخول السعودية برقم الجواز والخدمات المقدمة عبر منصة visa.mofa.gov.sa

مؤخرًا وجدنا أن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تتعاون مع عددًا من المنصات الناجحة داخل السعودية بشكل يساعدها في طرح خدماتها إلكترونيًا، والهدف من ذلك هو تخفيف كافة الأعباء في سبيل الوصول إلى بيانات تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك يتم طرح طريقة الاستعلام عن تأشيرة دخول السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات داخل عمليات البحث بشكل كبير.

الاستعلام عن تأشيرة دخول السعودية برقم الجواز

تتم عملية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم جواز السفر عن طريق ادخال رقم الجواز فتأتى خطوات الاستعلام عن اصدار تأشيرة الآتي ذكره:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة التأشيرات عبر الانترنت

بعد ذلك يقوم بالتوجه مباشرة بالدخول على أيقونة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب والتي تظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ثم تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بالمستعلم، والتي تتمثل في إدخاله لرقم جوازه، رقم تأشيرة الدخول للسعودية.

ومن بعد إدخال تلك البيانات بصورة صحيحة، فيجب أن يقوم بإدخال كود التحقق من البيانات الظاهر أمامه بالصفحة، حتى يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد ذلك يقوم المستعلم اختيار أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وسيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة المراد الاستعلام عنها.

أبرز خدمات منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

توفر منصة التأشيرات الإلكترونية خدمات مختلفة ومميزة وذلك من خلال التعاون مع الحكومة السعودية، وإليكم أبرز تلك الخدمات بالصورة الآتية:

تقدم منصة التأشيرات خدمة اصدار تأشيرة او طلب الزيارة إلى جهة حكومية.

كما تتيح تلك المنصة تسجيل بيانات الرحلة وجواز السفر بشكل إلكتروني.

بينما تتيح أيضًا خدمة التوصل إلى كافة البيانات عن تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز كانت خاصة أو دبلوماسية.

أيضا وتقدم خدمة تغيير طلب تأشيرة دخول إلى للمملكة العربية السعودية، مع طرح خدمة التصديق على الوثائق بشكل إلكتروني.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة الاستعلام عن تأشيرة دخول السعودية برقم الجواز. كما عرضنا كذلك أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة التاشيرات بالتعاون مع وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وللاستفادة من تلك الخدمات المميزة، فعلينا التسجيل داخل منصة التأشيرات.