نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة 57 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية يتسائل البعض عن طريقة الاستعلام ومعرفة حساب المواطن وذلك عن طريق رقم هويته ببرنامج الدعم وذلك إضافة إلى الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية ويكون بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين ولا فرار منه ويعتبر البرنامج حسابات للسعوديين وهو يكون برنامج دعم للمواطنين وتقدمها لهم الحكومة في المملكة لكافة المواطنين وذلك وفق رغبتهم بعد التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية ويعتمد برنامج الدعم على تقديم للمواطنين راتب شهري لكل من سجل إليه حيث تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية بشكر خاص لكل الأسر الفقيرة والمحتاجة ذات الدخل المنخفض لسد الاحتياجات الخاصة بها بالكامل فقام البرنامج بتحديد آخر تعديلاته يحل هذا القرار لكل من حملة بطاقة التنقل للفرد الذي يصل عمره من 18 عام.

طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ويمكنك عن طريق الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية التسجيل بأي برنامج تدعيم والمواطنين الذين سجلوا في برنامج أدوات وذلك عن حساب المستفيد برقم الهوية الوطنية.

وذلك حتى صدور راتب شهري لكل المواطنين الين تم تسجيلهم في اليوم العاشر ميلاديًا من كل شهر وخطوات الاستعلام كالتالي يجب التوجه عبر الإنترنت إلى البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة الموارد .

وبعدها يشترط على من يتقدم للدعم الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك يتم تسجيل دخول الشخص وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم.

وكذلك كلمة المرور الخاصة به وبعدها يتم الضغط على استعلام ويشترط إدخال رقم الهوية الشخصية بالمواطن وبعدها الضغط على إدخال رقم التحقق المرئي وبعدها استعلام.

موعد صرف حساب المواطن

ويطرح المواطنين الكثير من الأسئلة وأهمها موعد صرف الحساب والدعم المقدم له فدفعة 57 لشهر أغسطس القادم وذلك يوم الأربعاء الذي يوافق 10 أغسطس 2022 والمتوافق هجريًا مع 12 محرم 1444.

تسجيل الأرملة في حساب المواطن

وقام البرنامج بعدة إجراءات أخرى لازمة لتسجيل الأرملة ضمن قائمة المستفيدين بعد وفاة زوجها سواء أكان معولون وأسرة تعيلها أم لا .