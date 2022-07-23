كيف ارفع صك حضانه ؟ يعد من الأسئلة المهمة التي يبحث عنها الكثير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لأن دعوى الحضانه في المملكة العربية السعودية يعتبر أمر صعب بين الزوجين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال كيف يتم رفع الدعوى بخطوات سهلة وبسيطة سيتم ذكرها في السطور التالية.

كيف ارفع صك حضانه؟

يرغب معظم الأشخاص معرفة كيفية رفع دعوى الحضانه التي يتم تسجيلها إلكترونيًًا عن طريق منصة أبشر، لذلك سوف نقوم بإيضاح كافة الخطوات اللازمة لرفع الدعوى فيما يلي:

في البداية يلزم عليك الدخول مباشرةً على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل عن طريق أبشر الأحوال الشخصية.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة ضمن الدعوى الإلكترونية.

يتم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يجب التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية المتواجدة ضمن المنطقة السكنية لك، إذا لم تتوافر

يتم التوجه إلى المحكمة العامة، ثم يتم رفع دعوى في قسم الدعاوى والإحالات القضائية.

يتم أخذ ميعاد الجلسة الأولى ويلزم الحضور في الموعد المحدد.

بعد ذلك يتم فتح الجلسة بحضور الطرفين المتخاصمين وسماع المدعي ويتم الرد على دعواه من المدعى عليه.

تحال القضية لقسم الصلح التابع للمحكمة، ليتم دراسة القضية من جميع الاتجاهات، لكتابة تقرير شامل

للقاضي يبين فيه من أحق بحضانة الأبناء.

يتم الصلح خلال ثلاثة جلسات الأولى ليتم الاستماع إلى أقوال المدعي.

الجلسة الثانية يتم استماع أقوال المدعى عليه والرد على ادعاءات المدعي.

الجلسة الثالثة يتواجد فيها الطرفين، وبعد الانتهاء منها يصدر قسم الصلح تقرير شامل يتم تقديمه للقاضي لمن يحق له الحضانة.

بعد ذلك يتم تحويل القضية إلى القاضي لكي يتم الحكم بعد الاستماع إلى الطرفين والاستطلاع على رأي قسم الصلح.

يسلم القاضي صك الحكم لمن أحق بحضانة الأبناء للقيام بجميع الإجراءات اللازمة للأبناء في المدارس والمصالح الحكومية.

الطرف الثاني له الحق في رفع دعوى طعن في الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وفي الختام لقد قمنا بتوضيح وشرح جميع خطوات كيف ارفع صك حضانه؟ بأسلوب سهل وبسيط، يسهل على الجميع تنفيذ تلك الخطوات دون بذل جهد كبير خلال دقائق معدودة عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة العدل السعودية.